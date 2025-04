* Les caractéristiques incluent les symptômes et les résultats de l’examen médical. Les caractéristiques mentionnées sont typiques, mais ne sont pas toujours présentes. Ces troubles se produisent dans un seul œil, sauf indication contraire. † Le médecin effectue presque toujours un examen à l’aide d’une lampe à fente et d’un colorant à la fluorescéine et mesure la pression intraoculaire (tonométrie). ‡ Ces causes sont rares. TDM = tomodensitométrie ; IRM = imagerie par résonance magnétique.