Précautions avec les médicaments en vente libre

Le vieillissement normal modifie la vitesse et la manière dont l’organisme métabolise les médicaments (voir Vieillissement et médicaments), et les personnes âgées ont tendance à souffrir de plus de maladies et à recevoir plusieurs médicaments en même temps. Pour ces raisons, les personnes âgées ont plus de risque de présenter des effets secondaires et des interactions médicamenteuses que les personnes plus jeunes. De plus en plus de notices de médicaments délivrés sur ordonnance mentionnent quand des doses différentes sont nécessaires chez les personnes âgées. Ces informations sont rarement présentes sur les notices des médicaments en vente libre.

Bon nombre de médicaments en vente libre peuvent être dangereux pour les personnes âgées. et le risque augmente lorsque les médicaments sont administrés régulièrement à la posologie maximale. Par exemple, les personnes âgées atteintes d’arthrite peuvent avoir fréquemment recours à un antalgique ou à un anti-inflammatoire, avec des conséquences potentiellement graves telles qu’un ulcère gastroduodénal hémorragique. Cette ulcération est potentiellement mortelle, même en l’absence de signes précurseurs.

Nombre d’antihistaminiques, tels que la diphénhydramine, sont considérés comme des « sédatifs » et peuvent entraîner des risques particuliers chez les personnes âgées. Ils sont à la base de nombreuses médications antalgiques, antitussives, contre le rhume, antiallergiques et des somnifères. Ces antihistaminiques peuvent provoquer somnolence ou fatigue et peuvent aggraver quelques troubles fréquents chez les personnes âgées, tels que le glaucome à angle fermé et l’hypertrophie de la prostate. Ils peuvent en outre provoquer des vertiges ou des troubles de l’équilibre occasionnant chutes et fractures osseuses. Chez les personnes âgées, des antihistaminiques, principalement à doses élevées, ou en association avec d’autres médicaments, peuvent parfois provoquer un flou visuel, des vertiges, une sécheresse de la bouche, des troubles de la miction, de la constipation ou une confusion mentale. La fexofénadine, la cétirizine, et la loratadine sont considérées comme des antihistaminiques « non sédatifs » et sont moins susceptibles de provoquer des somnolences ou d’autres effets secondaires. Nombre d’antihistaminiques, tels que la diphénhydramine, sont considérés comme des « sédatifs » et peuvent entraîner des risques particuliers chez les personnes âgées. Ils sont à la base de nombreuses médications antalgiques, antitussives, contre le rhume, antiallergiques et des somnifères. Ces antihistaminiques peuvent provoquer somnolence ou fatigue et peuvent aggraver quelques troubles fréquents chez les personnes âgées, tels que le glaucome à angle fermé et l’hypertrophie de la prostate. Ils peuvent en outre provoquer des vertiges ou des troubles de l’équilibre occasionnant chutes et fractures osseuses. Chez les personnes âgées, des antihistaminiques, principalement à doses élevées, ou en association avec d’autres médicaments, peuvent parfois provoquer un flou visuel, des vertiges, une sécheresse de la bouche, des troubles de la miction, de la constipation ou une confusion mentale. La fexofénadine, la cétirizine, et la loratadine sont considérées comme des antihistaminiques « non sédatifs » et sont moins susceptibles de provoquer des somnolences ou d’autres effets secondaires.

Les personnes âgées peuvent être plus sujettes aux effets secondaires des antiacides. Les antiacides à base d’aluminium sont le plus souvent la cause de constipation, tandis que les antiacides à base de magnésium entraînent surtout diarrhées et déshydratation.

Lors de la consultation chez le médecin, les personnes âgées doivent indiquer tous les produits en vente libre qu’elles prennent, y compris les vitamines, les sels minéraux et les produits à base de plantes médicinales. Ce type d’information aide le médecin à apprécier globalement le traitement médicamenteux en cours et à déterminer l’éventuelle responsabilité d’un produit en vente libre dans la survenue de certains symptômes.