L’inhalation de poussières d’amiante provoque une asbestose. Lorsqu’elles sont inhalées, les poussières d’amiante se logent dans les poumons et provoquent des cicatrices.

Plus vous êtes en contact avec de l’amiante, plus vous risquez de développer une asbestose. Les personnes qui ne sont pas en contact avec de l’amiante dans le cadre de leur travail présentent un risque très faible de développer une asbestose. Les personnes qui travaillent beaucoup avec l’amiante sont exposées au plus grand risque d’asbestose, par exemple les personnes qui détruisent les bâtiments et les mineurs qui extraient des minéraux contenant de l’amiante.