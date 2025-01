Quelles sont les causes d’une numération plaquettaire élevée ?

Quelles sont les causes d’une numération plaquettaire élevée ?

L’organisme fabrique les plaquettes et d’autres cellules sanguines, telles que les globules rouges et les globules blancs, dans la moelle osseuse. La moelle est la matière molle qui se trouve au centre des os. Les plaquettes sont issues des mêmes cellules hématopoïétiques qui fabriquent les autres cellules sanguines.

Une numération plaquettaire élevée peut être provoquée par :

un problème avec les cellules hématopoïétiques

une réaction liée à une maladie

Parfois les cellules hématopoïétiques fabriquent simplement trop de plaquettes. C’est généralement lié à un problème avec l’un des gènes qui contrôlent la production des plaquettes. Ce problème survient généralement chez des personnes âgées de plus de 50 ans environ, mais il peut parfois se produire chez des femmes jeunes. Plus rarement, le trouble implique des gènes qui contrôlent également d’autres cellules sanguines. Cela peut entraîner un trouble sanguin plus grave.

Une numération plaquettaire élevée est souvent due à une maladie telle que certains cancers, certaines infections ou des troubles du système immunitaire.