En cas de blessure et de saignement, le sang forme un caillot pour colmater les vaisseaux sanguins endommagés et arrêter le saignement. Le sang contient des substances spéciales de coagulation et des plaquettes (fragments de cellules sanguines de très petite taille) qui contribuent à la formation du caillot sanguin.

Parfois, des caillots se forment alors qu’ils ne devraient pas, bloquant la circulation du sang dans les vaisseaux concernés.

Qu’est-ce que la coagulation intravasculaire disséminée (CIVD) ? Lorsqu’une personne est atteinte de CIVD, son organisme fabrique de nombreux petits caillots sanguins dans toute la circulation sanguine. Les caillots de la CIVD obstruent de nombreux petits vaisseaux sanguins, ce qui réduit le flux sanguin vers les organes.

Les organes touchés peuvent mal fonctionner et même être définitivement endommagés.

Tous les petits caillots formés par la CIVD utilisent les substances coagulantes et les plaquettes de l’organisme.

Si les substances coagulantes et les plaquettes sont épuisées, la personne risque une grave hémorragie.

La CIVD peut survenir soudainement à la suite d’une infection ou d’une blessure grave, ou elle peut survenir lentement, généralement à la suite d’un cancer.

Les médecins ne peuvent pas arrêter la CIVD, mais ils peuvent traiter le problème à l’origine de la CIVD.

Quelles sont les causes de la CIVD ? Les problèmes susceptibles de provoquer une CIVD comprennent : Infections graves, en particulier la septicémie (une grave infection de la circulation sanguine)

Hypotension grave (état de choc) quelle qu’en soit la raison, par exemple à la suite d’une blessure importante ou de complications chirurgicales

Complications de la grossesse

Certains cancers