les vaisseaux sanguins Vidéo

Les artères sont les vaisseaux sanguins qui transportent le sang depuis le cœur vers les organes et les tissus. Les artères périphériques sont les artères des bras et des jambes. On parle de maladie artérielle périphérique lorsqu’une artère, généralement dans la jambe, s’obstrue partiellement ou complètement. Cette obstruction peut se produire lentement sur plusieurs années, ou tout d’un coup. Si le sang ne peut pas atteindre des parties du corps, le tissu se nécrose par manque d’oxygène.

La maladie artérielle périphérique est généralement provoquée par un durcissement des artères (athérosclérose).

Elle est plus probable chez les fumeurs et les personnes atteintes d’hypertension artérielle, de diabète et de cholestérol élevé.

Les symptômes comprennent des douleurs ou des crampes dans une jambe qui surviennent pendant la marche et qui disparaissent au repos.

En cas de maladie artérielle périphérique sévère, la jambe peut être douloureuse en permanence et la personne peut présenter des plaies cutanées.

Si l’artère de la jambe s’obstrue complètement de façon soudaine, une gangrène (mort des tissus causée par un manque de sang) va se produire et nécessite une amputation, sauf si l’obstruction est levée immédiatement.

Les médecins administrent des médicaments ou réalisent une intervention chirurgicale pour lever l’obstruction et soulager les symptômes.

Il faut se rendre immédiatement à l’hôpital en cas de douleur, froideur ou pâleur soudaine au niveau du bras ou de la jambe. L’artère pourrait être obstruée.