On parle de mort cardiaque subite chez l’athlète lorsqu’une personne décède soudainement d’un problème cardiaque déclenché par une activité physiquee.

La mort cardiaque subite chez l’athlète est rare (environ 1 athlète sur 200 000).

Elle peut se produire chez des personnes âgées qui sont conscientes d’avoir des problèmes cardiaques.

Elle peut également se produire chez des personnes jeunes qui semblent en bonne santé, et qui n’ont pas connaissance de leur problème cardiaque.

Il est conseillé de discuter avec son médecin avant de commencer à pratiquer un nouveau sport ou programme d’exercices.

Les personnes peuvent aussi décéder pendant l’exercice en raison de causes telles qu’une attaque d’asthme, un coup de chaleur ou une blessure. On ne considère généralement pas ces troubles comme une mort cardiaque subite parce que la cause principale n’était pas un problème cardiaque.

Quelles sont les causes de mort cardiaque subite chez l’athlète ? Les personnes âgées qui décèdent d’un trouble cardiaque provoqué par l’exercice physique souffrent généralement de maladie des artères coronaires. Les artères qui alimentent le cœur en oxygène sont bouchées. Ces personnes peuvent savoir ou non qu’elles ont un problème cardiaque. En général, les personnes jeunes ont des problèmes cardiaques rares qu’elles ont depuis la naissance. Elles ne savent généralement pas qu’elles ont un problème cardiaque. Le problème cardiaque le plus fréquent chez les personnes jeunes est : Épaississement du muscle cardiaque D’autres problèmes cardiaques chez les personnes jeunes incluent : Des problèmes cardiaques qui entraînent une anomalie du rythme cardiaque pendant une activité physique ou en cas de stress, comme le syndrome du QT long

Une valvule cardiaque défectueuse (sténose aortique)

Une zone fragile ou un renflement dans une partie de l’aorte (l’artère principale qui transporte le sang du cœur vers le reste du corps) ; la zone fragile ou le renflement s’appelle anévrisme aortique)

Des malformations congénitales dans les artères coronaires (vaisseaux sanguins qui amènent l’oxygène au cœur)

Un cœur hypertrophié À tout âge, le risque de décéder de mort cardiaque subite pendant un exercice est plus élevé en cas de consommation de drogues illicites qui stimulent le cœur. Ces drogues sont notamment la cocaïne et les amphétamines.