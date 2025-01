Troubles de la marche chez les adultes plus âgés

Il est normal que certains éléments de la marche évoluent avec l’âge ; mais ce n’est pas le cas pour d’autres.

La vitesse de marche reste la même jusqu’à l’âge de 70 ans environ, puis elle diminue. La vitesse de marche est un indicateur important de la mortalité, aussi important que le nombre de pathologies chroniques et d’hospitalisations. À l’âge de 75 ans, les marcheurs lents décèdent au moins 6 ans avant les marcheurs normaux, et au moins 10 ans avant les marcheurs rapides.

La vitesse de marche ralentit car les personnes âgées font de plus petits pas. La raison la plus probable de raccourcissement de la longueur des pas (la distance entre l’impact d’un talon et l’impact suivant) est la faiblesse des muscles du mollet. Les muscles du mollet propulsent le corps vers l’avant, et la force des muscles du mollet diminue avec l’âge. Cependant, les personnes âgées semblent compenser la diminution de la force des mollets en utilisant davantage leurs muscles fléchisseurs et extenseurs de la hanche que les adultes plus jeunes.

La cadence, qui désigne le nombre de pas effectués en une minute, ne ralentit pas avec l’âge. Chaque personne a une cadence préférentielle, qui dépend de la longueur de ses jambes. Les personnes grandes font des pas plus longs à une cadence plus lente ; les personnes plus petites font des pas plus courts à une cadence plus rapide.

Le temps de double appui fait référence au moment où les deux pieds sont posés sur le sol alors qu’ils font un pas. Cette phase de la marche est une position plus stable pour avancer que lorsqu’un seul pied est au sol. Le pourcentage de temps passé en double appui augmente avec l’âge. Chez les personnes plus âgées, le temps passé en double appui peut augmenter, surtout lorsqu’elles marchent sur des sols inégaux ou glissants, lorsqu’elles se sentent déséquilibrées ou lorsqu’elles ont peur de tomber. Elles peuvent sembler marcher sur de la glace.

La posture de marche ne change que légèrement avec l’âge. Les personnes âgées marchent en se tenant droites, sans se pencher en avant. Cependant, les personnes âgées marchent avec une rotation pelvienne plus basse et une courbure accrue du bas du dos (lordose lombaire). Généralement, la faiblesse des muscles abdominaux, la tension des muscles fléchisseurs de la hanche et l’augmentation de la graisse abdominale contribuent à ce changement de posture. Les personnes plus âgées marchent également avec une légère rotation latérale des jambes (orteils vers l’extérieur) d’environ 5 degrés, probablement parce que leurs hanches sont moins capables de se tourner vers l’intérieur ou parce qu’elles essaient d’accroître leur stabilité. Le décollement du pied lors de la phase oscillante ne change pas avec l’âge.