Troubles du vieillissement accéléré

Le syndrome de Hutchinson-Gilford débute au cours de la petite enfance. Il est causé par une anomalie génétique mais n’est généralement pas héréditaire. C’est-à-dire que l’anomalie génétique (mutation) se produit spontanément chez la personne touchée. Elle provoque l’inélasticité de la peau et des rides, la calvitie et d’autres problèmes généralement associés au vieillissement (troubles cardiaques, rénaux et pulmonaires et ostéoporose). L’organisme ne grandit pas normalement et semble trop petit pour la tête (nanisme). La majorité des enfants atteints du syndrome de Hutchinson-Gilford décèdent à l’adolescence. Le décès est généralement causé par une crise cardiaque ou un AVC. La mutation à l’origine de ce trouble a été identifiée, et des médicaments sont désormais disponibles pour traiter cette maladie rare.