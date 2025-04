Le conducteur âgé

En moyenne, les conducteurs âgés ont en fait moins d’accidents par an que les jeunes conducteurs. Cependant, comme ils parcourent moins de kilomètres que les conducteurs d’âge moyen, les conducteurs âgés ont en moyenne plus d’accidents par kilomètre parcouru. Le taux d’accidents commence à augmenter après l’âge de 70 ans, et il augmente encore plus rapidement après 80 ans. Pour chaque kilomètre parcouru, les conducteurs âgés ont des taux plus importants d’infractions, de collisions et d’accidents mortels que les autres groupes d’âge supérieurs à 25 ans. Il convient de noter que les personnes âgées conduisent sur de plus longues distances que les générations précédentes et conservent leur permis de conduire plus longtemps, et ces tendances devraient se poursuivre.

Le non-respect du « céder le passage » (souvent parce qu’ils ont « regardé mais n’ont pas vu venir ») est l’une des infractions les plus courantes chez les conducteurs âgés. De plus, les conducteurs âgés ont plus de difficultés à s’insérer dans la circulation et peuvent avoir des problèmes au niveau des intersections, en particulier pour tourner à gauche. Les éléments suivants expliquent ces difficultés :

Difficulté à évaluer simultanément plusieurs informations (multitâche)

Difficulté à estimer la vitesse des voitures ou objets venant en sens inverse

Réduction du champ de vision

Cependant, les conducteurs âgés sont souvent plus prudents que les jeunes. De nombreux conducteurs plus âgés qui ne souffrent pas d’affections médicales ayant un impact sur la capacité de réflexion et de jugement (par exemple, la démence) commencent à limiter leur conduite pour améliorer leur sécurité. Ils ont tendance à éviter la conduite au crépuscule et de nuit, pendant les heures de pointe ou lorsque la météo est peu clémente. En outre, les conducteurs âgés sont moins souvent poursuivis pour conduite en état d’ébriété.

Les conducteurs âgés sont aussi moins susceptibles d’avoir des accidents sur des routes sinueuses ou à grande vitesse. Pour les conducteurs âgés, il y a moins de probabilité que les accidents impliquent un seul véhicule. Plusieurs véhicules sont souvent impliqués. Il est intéressant de noter que le taux d’accidents de la route a tendance à diminuer avec le nombre de passagers présents dans le véhicule pour les conducteurs âgés de plus de 70 ans.

Les accidents impliquant des conducteurs plus âgés entraînent plus souvent des blessures graves, voire mortelles. On ne comprend pas bien la vulnérabilité accrue aux blessures observée chez les conducteurs plus âgés, mais elle pourrait être due à une fragilité physique et à la présence d’un ou de plusieurs troubles médicaux, tels que l’ostéoporose ou une maladie cardiaque. De plus, les conducteurs plus âgés sont susceptibles de conduire un véhicule moins fiable. Bien que le nombre d’adultes plus âgés décédés lors d’accidents de la route ait également diminué, les adultes plus âgés sont de plus en plus impliqués dans des accidents mortels, comparativement aux autres tranches d’âge, car la population vieillissante augmente.