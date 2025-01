University of Colorado School of Medicine

La noyade survient quand l’immersion dans l’eau (ou autre liquide) entraîne la suffocation ou entrave la respiration.

Pendant la noyade, l’organisme est privé d’oxygène, ce qui peut léser les organes, en particulier le cerveau.

Les médecins évaluent chez les personnes la privation d’oxygène et les problèmes accompagnant souvent la noyade (tels que les lésions de la moelle épinière causées par la plongée).

Le traitement se concentre sur la correction du problème de privation d’oxygène et les autres problèmes connexes.

La noyade n’est pas toujours mortelle (antérieurement décrite comme quasi-noyade), mais elle peut l’être. Environ quatre fois plus de personnes sont hospitalisées pour cause de semi-noyade qu’il y en a qui décèdent par suite de noyade.

Les noyades font partie des 10 plus grandes causes de mort accidentelle dans le monde. Aux États-Unis, la noyade était la principale cause de décès dû à une lésion chez les enfants âgés de 1 à 4 ans en 2018, et la deuxième cause de décès chez les enfants âgés de 5 à 9 ans, derrière les collisions de véhicules à moteur. La noyade faisait également partie des 10 causes majeures de décès non intentionnel chez les personnes âgées de moins de 55 ans.

Groupes spécifiques présentant un risque plus élevé de noyade mortelle :

Les enfants qui n’ont pas reçu de leçons de natation officielles et qui ne sont pas surveillés à proximité d’un plan d’eau

Les hommes (80 % des victimes de plus de 1 an sont de sexe masculin)

Les personnes ayant ingéré de l’alcool ou des drogues affectant les facultés mentales et la vigilance

Les personnes en situation d’incapacité temporaire, par exemple due à des convulsions, ce qui multiplie par 20 le risque de noyade chez les enfants et les adolescents

Les personnes atteintes du syndrome du QT long et de certains autres troubles qui provoquent des arythmies (la natation peut déclencher certains types de battements cardiaques irréguliers [arythmies] chez les personnes atteintes de ces troubles)

Les personnes qui se livrent à des comportements dangereux d’apnée volontaire sous l’eau (CDAV)

La noyade est fréquente dans les piscines, les bains chauds (spas) et les sites aquatiques naturels. Les enfants et les tout petits sont également à risque autour de petites quantités d’eau telles que les toilettes, les baignoires et les seaux remplis d’eau ou d’autres liquides parce qu’ils sont incapables de s’échapper après être tombés dans le récipient.

La plongée, en particulier dans des eaux peu profondes, peut causer des lésions de la moelle épinière ou des traumatismes crâniens qui augmentent le risque de noyade.

Les comportements dangereux d’apnée volontaire sous l’eau (CDAV) sont principalement pratiqués par de jeunes hommes en bonne santé (souvent de bons nageurs) essayant de prolonger leur capacité à rester sous l’eau. Il existe trois types de CDAV :

Hyperventilation intentionnelle : une respiration rapide avant l’immersion réduit le taux de dioxyde de carbone et prolonge sa durée avant que le taux ne devienne suffisamment élevé pour signaler le besoin de remonter à la surface et de respirer

Entraînement en hypoxie : consiste à retenir sa respiration en mouvement afin d’augmenter la capacité à nager longtemps sous l’eau. Les athlètes qui pratiquent un entraînement en hypoxie ne doivent le faire que sous la stricte surveillance de secouristes informés de l’intention des athlètes.

Apnée statique : apnée volontaire pendant aussi longtemps que possible tout en étant immergé et immobile, y compris dans le cadre d’un jeu

Dans les CDAV, les personnes qui retiennent volontairement leur respiration sous l’eau pendant une période prolongée peuvent perdre connaissance (ce que l’on appelle syncope hypoxique ou syncope en apnée) et parfois se noyer.

Le saviez-vous ?

Privation d’oxygène due à la noyade Lorsque les personnes sont immergées dans l’eau, l’une des deux choses suivantes peut survenir : L’eau pénètre dans les poumons.

Les cordes vocales peuvent se contracter sérieusement, empêchant momentanément l’eau d’entrer dans les poumons mais bloquant aussi la respiration. Dans ces deux cas, les poumons ne peuvent plus transférer l’oxygène dans le sang. La baisse du taux d’oxygène dans le sang peut alors entraîner une lésion cérébrale et le décès. La présence de très grandes quantités d’eau dans les poumons provoque immédiatement la noyade. Avec une quantité plus limitée, surtout si elle est contaminée par des bactéries, des algues, du sable, des souillures, des produits chimiques ou du vomi, l’eau dans les poumons peut provoquer des lésions pulmonaires qui ne se manifestent que plusieurs heures après que la personne est sortie de l’eau. Ce problème est parfois appelé noyade secondaire. La lésion pulmonaire a tendance à prolonger la privation d’oxygène. L’eau douce dans les poumons passe dans le sang. Un spasme des cordes vocales peut se développer seulement après que la personne est sortie de l’eau. Le cas échéant, il survient généralement dans les minutes qui suivent. Comme l’eau ne pénètre pas dans les poumons, cette affection est parfois appelée noyade sèche.

Effets de l’immersion en eau froide L’immersion en eau froide a des effets aussi bien positifs que négatifs. Le refroidissement des muscles rend la nage plus difficile et une baisse dangereuse de la température corporelle (hypothermie) peut diminuer les facultés mentales. Cependant, le froid protège les tissus des effets nocifs liés au manque d’oxygène. De plus, l’eau froide stimule le réflexe de plongée des mammifères, ce qui peut prolonger la survie en eau froide. Ce réflexe ralentit la fréquence cardiaque et renvoie le sang des mains, des pieds et des intestins vers le cœur et le cerveau, aidant ainsi à protéger les organes vitaux. Le réflexe de plongée est plus intense chez les enfants et ils ont donc plus de chances que les adultes de survivre à une immersion prolongée en eau froide. Le saviez-vous ?

Symptômes de la noyade Les personnes qui sont en train de se noyer luttent pour respirer et ne parviennent pas en général à demander de l’aide. Les enfants qui ne savent pas nager sont submergés en moins d’une minute. Les adultes peuvent parvenir à lutter plus longtemps. Les personnes secourues présentent une large gamme de symptômes et de conditions. Ceux-ci peuvent aller de l’anxiété à des états proches de la mort. Ces personnes peuvent être conscientes, somnolentes ou comateuses. Certaines personnes ne respirent plus. Les personnes qui respirent peuvent présenter une détresse respiratoire sévère, des vomissements, une toux ou des sifflements respiratoires. La peau peut paraître bleutée (cyanose), ce qui indique un taux d’oxygène insuffisant dans le sang. Dans certains cas, les difficultés respiratoires ne deviennent évidentes que plusieurs heures après l’immersion. Complications de la noyade Certaines personnes réanimées après une immersion prolongée souffrent de lésions cérébrales permanentes causées par le manque d’oxygène. Les personnes ayant inhalé des corps étrangers peuvent développer une noyade secondaire, avec une pneumonie par aspiration ou un syndrome de détresse respiratoire aiguë, qui peuvent être responsables de difficultés respiratoires prolongées. Ces difficultés respiratoires peuvent ne devenir sévères, voire même n’apparaître, que quelques heures après être sorti de l’eau. Les personnes qui se noient en eau froide sont souvent victimes d’hypothermie.

Diagnostic de la noyade Évaluation des symptômes par un médecin

Mesure du taux d’oxygène dans le sang Les médecins basent le diagnostic de noyade sur les faits et les symptômes. La mesure du taux d’oxygène dans le sang et la radiographie du thorax permettent d’évaluer l’importance de l’atteinte pulmonaire. La température corporelle est relevée pour vérifier l’hypothermie. On peut avoir recours à d’autres examens, comme la radiographie et la tomodensitométrie (TDM), pour diagnostiquer les traumatismes crâniens ou les lésions de la moelle épinière chez les personnes qui peuvent avoir été blessées dans un accident de plongée. Un électrocardiogramme (ECG) et parfois des analyses de sang peuvent être prescrits pour diagnostiquer des troubles pouvant avoir contribué à la noyade. Par exemple, une arythmie cardiaque qui n’avait jamais été identifiée peut avoir entraîné une perte de conscience pendant la natation.

Traitement de la noyade Respiration artificielle et réanimation cardiopulmonaire (RCP)

Oxygène Hors de l’hôpital La réanimation immédiate sur les lieux de l’accident est fondamentale pour augmenter les chances de survie sans lésion cérébrale. Les tentatives de réanimation des personnes doivent être entreprises même si le temps passé sous l’eau a été très long. La respiration artificielle et la RCP doivent être pratiquées si nécessaire. La respiration artificielle débute avant les compressions thoraciques, contrairement à ce qui se passe dans la plupart des autres conditions exigeant une RCP. En cas de risque de lésion de la moelle épinière, le cou doit être maintenu le plus possible immobile. Les personnes victimes de noyade ou en présentant des symptômes doivent être transportées à l’hôpital, si possible en ambulance médicalisée. Si les personnes ne présentent que des symptômes légers, elles peuvent être autorisées à regagner leur domicile, mais seulement après plusieurs heures d’observation dans le service des urgences. Si les symptômes persistent quelques heures ou si le taux d’oxygène dans le sang est faible, les personnes doivent être hospitalisées. À l’hôpital La plupart des personnes reçoivent un apport supplémentaire en oxygène, parfois à de fortes concentrations, ou administré à l’aide d’un respirateur, sous pression élevée. Les médicaments bronchodilatateurs peuvent être utiles en cas de sifflements respiratoires. Il faut administrer des antibiotiques si une infection se développe. En cas de noyade en eau froide, la baisse de la température corporelle peut être dangereuse (hypothermie), nécessitant alors le réchauffement des personnes. Les lésions de la moelle épinière exigent un traitement spécial.

Pronostic de la noyade Les facteurs qui augmentent le plus les chances de survie sans lésions cérébrales et pulmonaires permanentes sont les suivants : commencer la réanimation immédiatement (point le plus important)

la brièveté de l’immersion

la température de l’eau froide

Jeunesse Certains enfants ont survécu sans lésions cérébrales permanentes après une immersion de 60 minutes dans l’eau froide. De nombreuses personnes nécessitant une réanimation cardiopulmonaire peuvent se rétablir complètement, et presque toutes celles qui arrivent à l’hôpital en étant conscientes et alertes se rétablissent totalement. Les personnes ayant consommé des boissons alcoolisées avant une immersion ont plus de chances de décéder ou de subir des lésions cérébrales et pulmonaires.

Prévention de la noyade Il est recommandé de ne consommer ni alcool ni drogues ou médicaments avant et pendant la natation, quand on fait du bateau (même comme passager) ou pendant la surveillance d’enfants autour d’un plan d’eau. Consignes de sécurité relatives à l’eau et aux enfants Les piscines doivent respecter les lois locales concernant leur sécurité, notamment être correctement clôturées, car elles sont l’un des sites les plus fréquents des accidents de noyade. De plus, toutes les portes, grilles et entrées menant à la piscine doivent être fermées à clé. Les enfants qui se baignent ou qui se trouvent près de plans d’eau, dont les piscines et les baignoires, doivent être constamment surveillés, même si des bouées sont utilisées de façon préventive. Dans l’idéal, la surveillance devrait être à portée de bras. Les nourrissons et les tout petits peuvent se noyer même dans quelques centimètres d’eau : les récipients contenant de l’eau, comme les baquets ou les glacières peuvent aussi s’avérer dangereux. Les adultes doivent vider l’eau de ces récipients immédiatement après usage. Les petits enfants doivent porter des gilets de sauvetage ou des dispositifs de flottaison approuvés lorsqu’ils jouent près d’un plan d’eau. Les accessoires gonflables d’aide à la natation et les jouets en mousse (brassards, frites et articles similaires) ne sont pas destinés à assurer la sécurité des nageurs et ne doivent pas se substituer à un équipement approuvé. Des leçons de natation réglementaires peuvent réduire le risque de noyade mortelle chez les enfants de 1 à 4 ans. Les leçons de natation sont une bonne idée pour tous les enfants. Cependant, même les enfants ayant pris des leçons de natation doivent être surveillés lorsqu’ils se trouvent dans ou à proximité d’un plan d’eau. Sécurité relative à la baignade Les nageurs doivent faire preuve de bon sens et avoir connaissance des conditions météorologiques et de l’eau. La baignade doit être interrompue si les personnes éprouvent une sensation de froid ou paraissent très refroidies. La natation n’est pas contre-indiquée chez les personnes qui souffrent de convulsions médicalement contrôlées, mais celles-ci doivent être vigilantes près de l’eau, en bateau, lors de bains ou de douches. Afin de réduire le risque de noyade, les personnes ne doivent pas nager seules et la zone de baignade doit être surveillée par des maîtres-nageurs. Les baigneurs en mer doivent tenir compte des courants (notamment des courants puissants qui éloignent de la plage) en nageant parallèlement à la plage et non pas en direction du large. Les personnes qui pratiquent des comportements dangereux d’apnée volontaire sous l’eau doivent être surveillées et connaître les dangers liés à cette activité. Il n’est pas nécessaire d’attendre une heure après un repas pour retourner nager. Il n’existe pas de preuves significatives appuyant le mythe selon lequel les crampes peuvent provoquer une noyade chez les personnes qui vont se baigner trop rapidement après avoir mangé. Le saviez-vous ? Autres consignes de sécurité relatives à l’eau Il est recommandé à tous de porter un gilet de sauvetage approuvé par les garde-côtes pour faire du bateau et cela est exigé pour les personnes qui ne savent pas nager et les petits enfants. Les lésions de la moelle épinière peuvent être prévenues en évitant les plongeons en eau peu profonde. Les lieux de baignade publics doivent être surveillés par des maîtres-nageurs formés dans le cadre des consignes de sécurité relatives à l’eau, de réanimation et de sauvetage. Des équipements de sauvetage, des gilets de sauvetage et une houlette de berger (long bâton muni d’un crochet à l’une de ses extrémités) doivent être disponibles autour de la piscine. Les piscines doivent avoir accès à des défibrillateurs automatisés externes, à des dispositifs destinés à l’ouverture des voies respiratoires et à des téléphones pour joindre les services médicaux d’urgence. Les programmes communautaires de prévention efficaces doivent : cibler les groupes à risque élevé

enseigner à autant d’adolescents et d’adultes que possible les manœuvres de la réanimation cardiopulmonaire (RCP)

enseigner la natation aux enfants dès qu’ils sont physiquement prêts