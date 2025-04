Piqûres et morsures d’insectes

University of Illinois at Chicago;

Parmi les insectes piqueurs les plus répandus aux États-Unis, on peut citer :

Mouches de sable

Taons

Mouches du cerf

Mouches noires

Mouches d’étable

Moustiques

Puces

les poux

Punaises de lit

Triatomes

Arilus cristatus

Certaines punaises d’eau

Les tiques, les araignées et les acariens ne sont pas des insectes.

(Voir également Présentation des morsures et piqûres.)

Tous ces insectes, à l’exception d’arilus cristatus et de la punaise d’eau, sucent également le sang, mais ne sont pas venimeux. Les piqûres de ces insectes entraînent souvent une irritation causée par les composants de leur salive. La majorité des piqûres ne provoquent qu’une petite saillie rouge et des démangeaisons. Cependant, certaines personnes peuvent développer une plaie importante (ulcère), associée à un œdème et à de la douleur. Les réactions les plus graves surviennent chez les personnes allergiques aux piqûres ou qui développent une infection après avoir été piquées. Les puces peuvent causer des réactions allergiques parfois même sans piquer.

La piqûre doit être nettoyée et il faut appliquer une pommade contenant un antihistaminique, un antalgique ou un corticostéroïde, ou une association de ces trois produits, pour soulager les démangeaisons, la douleur et l’inflammation. Chez les personnes qui présentent de nombreuses piqûres, un antihistaminique par voie orale peut être administré. Les personnes allergiques aux piqûres doivent consulter immédiatement un médecin, ou bien utiliser un kit d’urgence contenant une seringue d’épinéphrine.