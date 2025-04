Présentation des lésions thoraciques

Examen clinique

Imagerie

Généralement, une lésion thoracique est évidente. Cependant, la sévérité des lésions thoraciques ne peut être déterminée sans examen clinique.

Tout d’abord, les médecins utilisent un stéthoscope pour déterminer si toutes les parties des poumons reçoivent de l’air, puis ils examinent minutieusement le cou et le thorax afin de déceler les éventuelles lésions. Lorsque quelqu’un a du mal à respirer, le médecin place un capteur au bout du doigt de la personne (oxymètre de pouls) afin de mesurer son taux d’oxygène dans le sang. Parfois, les médecins mesurent les taux d’oxygène et de dioxyde de carbone dans le sang à l’aide d’une analyse de sang (gazométrie artérielle).

Une radiographie du thorax est presque toujours réalisée. La radiographie du thorax montre la plupart des cas de pneumothorax, d’hémothorax et de fractures de la clavicule, ainsi que certaines fractures des côtes. Cependant, une échographie rapide est généralement nécessaire pour examiner le cœur et les poumons. Cette procédure, appelée E-FAST (Extended Focused Assessment With Sonography in Trauma), est utilisée dans les centres de traumatologie et les services d’urgences. Une tomodensitométrie (TDM), une échographie et/ou une aortographie (angiographie de l’aorte) peuvent être réalisées si les médecins suspectent une lésion de l’aorte.

Parfois, des analyses de sang et une électrocardiographie (ECG) sont également réalisées.