Contusion pulmonaire

La douleur et l’essoufflement constituent les principaux symptômes. La douleur est généralement causée par la lésion de la paroi thoracique (les côtes et le muscle thoracique). La respiration est douloureuse et difficile.

Les personnes peuvent ne présenter aucun symptôme, tout spécialement au début. Un essoufflement peut se développer et s’aggraver en plusieurs heures.