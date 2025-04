Une contusion au niveau du cœur peut causer divers symptômes. La plupart des personnes atteintes ressentent une douleur et présentent souvent un hématome ou d’autres lésions autour du sternum ou des côtes. Certaines personnes présentent des symptômes d’insuffisance cardiaque, tels que l’essoufflement. Les personnes atteintes peuvent se retrouver en état de choc. Leur peau peut devenir transpirante, froide et bleuâtre, et leur tension artérielle peut chuter dangereusement. Le rythme cardiaque peut être anormal. Les personnes peuvent avoir la sensation que leur cœur bat la chamade, s’emballe ou bat anormalement (palpitations).