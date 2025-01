La plus grande partie de l’exposition à des sources de rayonnements artificiels concerne les examens médicaux d’imagerie qui utilisent les rayons X (en particulier la tomodensitométrie [TDM]) ou qui impliquent l’administration d’une substance radioactive (en particulier les examens de médecine cardiaque nucléaire). Les personnes traitées par radiothérapie pour un cancer peuvent parfois recevoir des doses très élevées de rayonnements. Cependant, des efforts sont entrepris pour que les rayonnements ne ciblent que les tissus malades et pour minimiser l’irradiation des tissus sains.

L’exposition provient également d’autres sources telles que les accidents d’irradiation et les retombées d’essais d’armes nucléaires antérieurs. Cependant, ces expositions ne représentent qu’une très faible partie de l’exposition annuelle des personnes. Normalement, les accidents d’irradiation mettent en jeu les personnes travaillant avec des matières radioactives et des sources de rayons X, comme les personnes irradiant les aliments, les sources radiographiques industrielles et les opérateurs d’appareils de radiologie industrielle. Ces personnes peuvent recevoir des doses importantes de rayonnements. Ces accidents sont rares et résultent généralement d’un manquement aux procédures de sécurité. L’exposition aux rayonnements est également survenue par suite de perte ou de vol de sources médicales ou industrielles contenant de grandes quantités de matières radioactives. Des lésions par irradiation ont également affecté des personnes recevant une radiothérapie et certaines procédures médicales guidées par un faisceau de rayons X pulsé montrant une image radiographique en mouvement sur un écran (fluoroscopie). Certaines de ces lésions sont dues à des accidents ou à une utilisation incorrecte, mais parfois, dans des cas plus complexes, une utilisation appropriée de ces procédures peut causer des complications et des réactions tissulaires inévitables provoquées par les rayonnements.

Des quantités importantes de matières radioactives ont rarement été libérées par les centrales nucléaires, même lors de l’accident de la centrale de Three Mile Island, Pennsylvanie, en 1979, celui de Tchernobyl, Ukraine, en 1986, ou celui de la centrale de Fukushima Daiichi au Japon en 2011. L’accident du réacteur de Three Mile Island n’a pas entraîné d’exposition importante aux rayonnements. En fait, dans un rayon de 1,6 km autour de l’installation, la dose supplémentaire de rayonnements délivrée aux personnes n’a été que de 0,08 mSv.

En revanche, la dose moyenne reçue par les 115 000 personnes évacuées de la zone se trouvant à proximité de la centrale de Tchernobyl était d’environ 30 mSv. Pour comparaison, la dose habituelle issue d’une seule TDM est comprise entre 4 et 8 mSv. Les personnes travaillant dans la centrale de Tchernobyl ont reçu une dose significativement plus importante. Plus de 30 employés et personnel de secours sont décédés dans les quelques mois ayant suivi l’accident, et un nombre bien plus important a développé un syndrome d’irradiation aiguë. Un faible niveau de contamination dégagé au cours de l’accident de Tchernobyl a atteint d’autres régions d’Europe, d’Asie et même, dans une moindre mesure, des régions d’Amérique du Nord. La dose de rayonnements cumulée moyenne reçue par la population générale dans les régions peu contaminées (diverses régions de Biélorussie, de Russie et d’Ukraine) au cours d’une période de 20 ans après l’accident est estimée à environ 9 mSv. Il faut noter que la dose moyenne annuelle supplémentaire (0,5 à 1,5 mSv par an) reçue par les résidents des territoires contaminés par les retombées de Tchernobyl est généralement plus faible que le rayonnement de fond habituel aux États-Unis (3 mSv par an).

Certains employés de la centrale de Fukushima Daiichi ont été exposés à des doses de rayonnements importantes. Cependant, aucun décès ni aucune réaction tissulaire irréversible n’ont été causés par les rayonnements. Les personnes vivant dans un périmètre de 20 kilomètres de la centrale de Fukushima Daiichi ont été évacuées en raison des problèmes causés par l’exposition aux rayonnements. Néanmoins, les estimations indiquent que pratiquement aucun résident n’a reçu plus de 5 mSv environ. L’Organisation mondiale de la Santé prévoit que les décès par cancer liés à cet accident seront très rares.

Les armes nucléaires ont libéré dans l’atmosphère une grande quantité d’énergie et de rayonnements. Elles n’ont plus été utilisées contre les populations depuis 1945. Plusieurs pays possèdent cependant des armes nucléaires et certains groupes terroristes ont déjà tenté de se les procurer ou d’en fabriquer, augmentant ainsi la probabilité du risque d’utilisation de telles armes. La grande majorité des effets néfastes de la détonation d’une arme nucléaire résulte de l’explosion et des brûlures thermiques. Un plus petit nombre de victimes (malgré tout relativement élevé) est atteint par une maladie induite par les rayonnements.

La possibilité d’une exposition intentionnelle à des rayonnements à la suite d’activités terroristes (voir Armes radiologiques) peut être la conséquence de l’emploi d’un dispositif pour contaminer une région en dispersant des matières radioactives (un dispositif de dispersion radiologique utilisant des explosifs conventionnels est appelé « bombe sale »). On peut envisager comme autres scénarios terroristes la dissimulation d’une source de rayonnements en vue d’exposer des personnes sans méfiance à de fortes doses de rayonnements, l’attaque d’un réacteur nucléaire ou d’une installation de stockage de matières radioactives et la détonation d’une arme nucléaire.