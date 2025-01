Fractures de la mâchoire et du milieu du visage

Une mandibule fracturée cause en général de la douleur et le gonflement de la mâchoire, et donne souvent la sensation que les dents ne sont plus adaptées les unes aux autres comme elles le devraient. Souvent, l’ouverture totale de la bouche n’est pas possible et une déviation latérale à l’ouverture ou à la fermeture de la bouche se produit.

Les fractures du maxillaire causent souvent une tuméfaction et une déformation du visage. Il est rare que le gonflement soit suffisamment grave pour bloquer les voies respiratoires et gêner la respiration. Cependant, tout traumatisme suffisamment puissant pour fracturer le maxillaire peut également causer des lésions des vertèbres cervicales (voir page Troubles au niveau du cerveau, de la moelle épinière et des nerfs/Troubles et lésions de la moelle épinière) ou une lésion cérébrale.

Les autres symptômes possibles dépendent de la localisation de la fracture.

Les fractures des os du plancher de l’orbite peuvent provoquer une vision double (parce que les muscles de l’œil s’attachent à proximité), l’engourdissement de la peau sous l’œil (à cause de lésions nerveuses), ou l’enfoncement du globe oculaire.

Les fractures de l’os de la pommette (arcade zygomatique) peuvent entraîner l’impossibilité d’ouvrir la mâchoire en grand, un changement dans l’adaptation des dents les unes aux autres et l’irrégularité de la pommette que l’on peut sentir au toucher.

Les autres fractures du maxillaire qui s’étendent vers le bas à l’intérieur de la mâchoire peuvent entraîner l’impossibilité d’ouvrir la mâchoire en grand et un changement dans l’adaptation des dents les unes aux autres.

Les fractures qui s’étendent à travers une dent ou son alvéole créent une ouverture dans la bouche pouvant permettre aux bactéries de la bouche d’infecter la mandibule ou le maxillaire.