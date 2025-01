Précautions à prendre pour la plongée et prévention des accidents de plongée

La plongée pouvant impliquer des efforts importants, les plongeurs doivent avoir une assez bonne capacité aérobique (capacité à effectuer des exercices vigoureux) et ne doivent pas être limités par des troubles cardiaques ou pulmonaires. Les affections qui peuvent diminuer la conscience, l’attention ou le discernement, comme les convulsions et le diabète traité par insuline (pouvant entraîner un faible taux de glycémie [hypoglycémie]) empêchent en général la plongée. Il existe des programmes spéciaux à l’attention des plongeurs atteints de diabète. Il faut consulter un médecin pour toute question éventuelle. Les personnes ayant subi un collapsus pulmonaire spontané (pneumothorax) ne devraient pas pratiquer la plongée.

Bien que les recommandations traditionnelles suggèrent que les enfants de moins de 10 ans ne devraient pas pratiquer la plongée, des programmes commençant l’enseignement de la plongée aux enfants à l’âge de 8 ans ont rencontré du succès. La plupart des instructeurs de plongée sont familiarisés avec les directives à suivre pour l’enseignement de la plongée aux enfants. Des médecins familiarisés avec la plongée doivent évaluer les plongeurs éventuels du point de vue de leur condition physique et des facteurs de risque pouvant augmenter le risque d’incidents et de lésions pendant la plongée.

Facteurs médicaux pouvant empêcher la plongée

Les plongeurs professionnels peuvent être soumis à des examens médicaux complémentaires (fonctionnalité cardiaque et pulmonaire, épreuves d’effort, examen de l’audition et de la vision et radiographies du squelette). De plus, une formation à la plongée est absolument indispensable.