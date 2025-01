Présentation des lésions abdominales

L’abdomen peut être lésé de diverses façons. L’abdomen seul peut être lésé ou des lésions dans d’autres parties du corps peuvent aussi survenir. Les lésions peuvent être relativement légères ou très graves.

Les médecins classent souvent les lésions abdominales selon le type de structure endommagée et la manière dont les lésions sont survenues. Les types de structures en cause comprennent

la paroi abdominale

les organes pleins (c’est-à-dire le foie, la rate, le pancréas ou les reins)

les organes creux (c’est-à-dire l’estomac, l’intestin grêle, le côlon, les uretères ou la vessie)

Vaisseaux sanguins

Les lésions abdominales peuvent être également classées selon la nature de la lésion :

contondante

pénétrante

Le traumatisme contondant peut impliquer un coup direct (par exemple, un coup de pied), un choc contre un objet (par exemple, une chute sur le guidon du vélo), ou une réduction soudaine de vitesse (par exemple, une chute d’une certaine hauteur ou un accident de la route). La rate et le foie sont les deux organes les plus fréquemment lésés. Il est moins probable que les organes creux soient atteints.

Les lésions pénétrantes se produisent lorsqu’un objet provoque une rupture de la peau, par exemple, une balle par suite d’un coup de fusil, ou un coup porté avec une arme blanche. Certaines lésions pénétrantes n’atteignent que les tissus adipeux et les muscles sous la peau. Ces lésions pénétrantes sont beaucoup moins préoccupantes que celles qui surviennent dans la cavité abdominale. Les balles d’armes à feu qui pénètrent dans la cavité abdominale sont presque toujours responsables de lésions importantes. Les lésions par arme blanche pénétrant dans la cavité abdominale ne blessent pas toujours des organes ou des vaisseaux sanguins. Il arrive parfois qu’une lésion pénétrante concerne à la fois le thorax et la partie supérieure de l’abdomen. Par exemple, une plaie descendante par arme blanche peut traverser le diaphragme et pénétrer dans l’estomac, la rate ou le foie.

Les lésions fermées résultant de chocs ou les lésions pénétrantes peuvent couper ou provoquer la rupture d’organes abdominaux et/ou de vaisseaux sanguins. La lésion fermée peut causer une hémorragie où le sang s’accumule à l’intérieur de la structure d’un organe plein (par exemple, le foie) ou dans la paroi d’un organe creux (comme l’intestin grêle). Ces accumulations de sang s’appellent hématomes. Une hémorragie non contrôlée dans la cavité abdominale, dans l’espace entourant les organes, s’appelle hémopéritoine.

Les coupures et les déchirures saignent immédiatement. Le saignement peut être minime et causer peu de problèmes. Des lésions plus importantes peuvent provoquer un saignement très important avec un choc et parfois le décès. Le saignement d’une lésion abdominale est principalement interne (à l’intérieur de la cavité abdominale). Lorsque la lésion est pénétrante, un petit saignement externe peut se produire par la plaie.

Quand un organe creux est lésé, le contenu de l’organe (par exemple, l’acide gastrique, les selles ou l’urine) peut pénétrer dans la cavité abdominale et provoquer une irritation et une inflammation (péritonite).

Complications des lésions abdominales Outre ces dommages immédiats, les lésions abdominales peuvent aussi entraîner des problèmes ultérieurement. Ces problèmes retardés peuvent comprendre Rupture d’un hématome

Accumulation de pus dans l’abdomen (abcès)

Occlusion (obstruction) intestinale

Syndrome du compartiment abdominal Rupture d’un hématome L’organisme a normalement la capacité de résorber des quantités de sang accumulé (hématomes), même si cela peut prendre plusieurs jours ou semaines. Cependant, il arrive qu’un hématome se rompe au lieu d’être résorbé. La rupture peut survenir dans les premiers jours suivant la lésion, mais elle survient parfois plus tard, voire quelquefois des mois plus tard. La rupture d’un hématome de la rate ou du foie peut provoquer une hémorragie potentiellement mortelle dans la cavité abdominale. La rupture d’un hématome dans la paroi intestinale peut permettre au contenu intestinal de s’échapper dans l’abdomen et causer une péritonite. Les hématomes de la paroi intestinale forment parfois une cicatrice en guérissant. Cette cicatrisation peut causer le rétrécissement de l’intestin à cet endroit et provoquer une occlusion intestinale, en général bien des années plus tard. Abcès intra-abdominal Un abcès dans la cavité abdominale peut se produire quand une lésion d’un organe creux n’a pas été détectée. Des abcès peuvent également se former après une chirurgie destinée à réparer une grave lésion abdominale. Occlusion intestinale Parfois, du tissu cicatriciel se forme après la guérison d’une lésion ou après une chirurgie de l’abdomen. Ce tissu forme des bandes fibreuses (adhérences) entre les anses intestinales. Normalement, ces adhérences ne causent aucun symptôme mais il peut arriver qu’une autre anse intestinale se torde sous l’effet d’une adhérence. Cette torsion peut bloquer l’intestin (occlusion intestinale) et causer une douleur abdominale et des vomissements. Une chirurgie peut s’avérer nécessaire pour éliminer les adhérences et débloquer l’intestin. Syndrome du compartiment abdominal De même qu’une entorse de la cheville ou un bras cassé enfle, les organes abdominaux enflent après une lésion (surtout si une chirurgie a été pratiquée). Bien qu’il y ait normalement assez d’espace dans l’abdomen pour un tel gonflement, si celui-ci n’est pas contrôlé, il finit par augmenter la pression dans l’abdomen. Quand cette pression devient élevée, les organes sont comprimés, de même que leur alimentation sanguine, ce qui provoque douleur et lésion des organes. Les lésions associées à la pression s’appellent syndrome du compartiment abdominal. Cela ressemble beaucoup au syndrome des loges, qui peut toucher la partie inférieure de la jambe quand elle est lésée, par exemple à cause d’une fracture. La pression abdominale élevée peut finalement augmenter la pression dans d’autres tissus de l’organisme, tels que les poumons, les reins, le cœur, les vaisseaux sanguins et le système nerveux central. Le syndrome du compartiment abdominal tend à se développer chez les personnes présentant des lésions sévères ou des lésions nécessitant une chirurgie. Le syndrome du compartiment abdominal est extrêmement grave et augmente la menace du pronostic vital.

Symptômes des lésions abdominales Les personnes présentent habituellement une douleur ou une sensibilité de l’abdomen. Mais la douleur peut être légère et les personnes peuvent ne pas s’en apercevoir ni s’en plaindre parce qu’elles sont atteintes d’autres lésions plus douloureuses (comme des fractures) ou parce qu’elles ne sont pas totalement conscientes (par exemple, en raison d’une lésion à la tête, d’une intoxication ou d’un choc). La douleur provenant d’une lésion de la rate irradie parfois jusqu’à l’épaule gauche. La douleur provenant d’une déchirure de l’intestin grêle est d’abord minime puis elle empire régulièrement. Les personnes présentant une lésion des reins ou une lésion de la vessie peuvent présenter du sang dans l’urine. Les personnes ayant perdu une grande quantité de sang peuvent présenter des signes d’état de choc, à savoir : Accélération du rythme cardiaque

Respiration rapide

Sueurs

Peau froide, moite, pâle ou bleutée

Confusion ou faible niveau d’attention Un traumatisme contondant peut causer des ecchymoses (par exemple, les personnes qui étaient sanglées par leur ceinture de sécurité lors d’un accident de la route peuvent souffrir de contusions au niveau du thorax et de la partie inférieure de l’abdomen, ce qu’on appelle le signe de la ceinture de sécurité). Tout le monde ne souffre pas de contusions et la présence d’une ecchymose ne reflète pas nécessairement la gravité de la lésion abdominale. Chez les personnes présentant une hémorragie grave, l’abdomen peut être gonflé à cause de l’excès de sang.

Diagnostic des lésions abdominales Examens d’imagerie

Analyse d’urine

Parfois, chirurgie exploratoire Chez certaines personnes, la lésion abdominale est grave de toute évidence (comme c’est le cas de nombreuses lésions causées par une arme à feu). Les médecins dirigent ces personnes directement vers la salle d’opération pour une intervention chirurgicale exploratoire avant d’effectuer des tests pour identifier les lésions spécifiques. Cependant, la plupart des personnes atteintes d’une lésion abdominale doivent subir des tests. Les tests identifient la lésion spécifique et, en conjonction avec les résultats de l’examen clinique, aident les médecins à décider si une intervention chirurgicale s’impose. Les options d’examen principales comprennent l’échographie et la tomodensitométrie (TDM). L’échographie est rapide à réaliser au chevet des personnes et elle est utile pour détecter les saignements graves. La TDM prend un peu plus de temps et nécessite de déplacer les personnes pour les amener dans l’appareil mais elle donne des images plus précises. La TDM peut également déceler d’autres lésions telles que les fractures du rachis ou du bassin. Selon le type de lésion, des radiographies du thorax ou du bassin peuvent être nécessaires. Les médecins prescrivent aussi une analyse d’urine pour détecter si celle-ci contient du sang, ce qui indiquerait d’autres lésions de l’appareil urinaire. Généralement, une numération formule sanguine est réalisée afin que les médecins aient des informations initiales auxquelles comparer les échantillons ultérieurs si l’état de la personne se détériore.