Présentation de l’intoxication

Identification du poison

Parfois, analyses de sang et d’urine

Rarement, radiographies abdominales

L’identification du poison est primordiale pour le succès du traitement. Les étiquettes sur les flacons des médicaments, ainsi que les renseignements fournis par les personnes, des membres de la famille ou des collègues permettent au médecin ou au centre antipoison de déterminer quelle est la substance responsable. Si des étiquettes ne sont pas disponibles, les médicaments peuvent être souvent identifiés par les marques et la couleur des pilules ou des capsules. Il est moins probable que les examens de laboratoire puissent identifier le poison et de nombreuses drogues et poisons ne peuvent pas être immédiatement identifiés ou mesurés par l’hôpital. Cependant, des examens d’urine et de sang peuvent parfois aider à l’identification. Les analyses de sang peuvent parfois révéler la gravité de l’intoxication, mais cela n’est possible que pour un très petit nombre de poisons.

Les médecins examinent la personne à la recherche de signes suggérant un certain type de substance. Par exemple, ils recherchent des traces d’aiguille ou des traces d’injection suggérant que la personne s’est injecté des drogues (voir Injection de drogue). Ils examinent également la personne à la recherche de symptômes caractéristiques de certains types d’intoxication. Les médecins cherchent si la personne présente des traces de drogue ou de substance sur la peau ou si des patchs pour l’administration cutanée de médicaments sont cachés sous des plis cutanés, sur le palais ou sous la langue.

Pour certaines intoxications, des radiographies de l’abdomen peuvent indiquer la présence et l’emplacement des substances ingérées. Les poisons pouvant être visibles à la radiographie comprennent le fer, le plomb, l’arsenic, d’autres métaux et les gros paquets de cocaïne ou autres drogues avalées par les passeurs de drogue, aussi appelés mules (voir Portage intradigestif). Les piles et aimants sont également visibles à la radiographie, tout comme les crocs, les dents, les épines cartilagineuses et d’autres parties d’animaux pouvant se rompre et rester coincés dans le corps après l’attaque d’un animal ou une envenimation.