University of Virginia School of Medicine

University of Virginia;

Certaines espèces de douves sont responsables d’infections intestinales.

Les douves sont des vers plats parasitaires. Il existe de nombreuses espèces de douves. Différentes espèces ont tendance à infecter différentes parties de l’organisme. Les douves qui infectent l’intestin comprennent

Fasciolopsis buski , responsable de la fasciolopsiase

Heterophyes heterophyes, responsable de l’hétérophyiase

(Voir aussi Présentation des infections parasitaires.)

Les distomatoses intestinales sévissent généralement en Égypte, au Moyen-Orient, dans certaines régions d’Asie et sur le sous-continent indien.

Le cycle de vie des douves est complexe. La distomatose intestinale est transmise lorsqu’une personne boit de l’eau contaminée ou consomme des plantes d’eau (comme des châtaignes d’eau) ou des poissons d’eau douce crus, mal cuits ou salés contenant des kystes de larves de douve.

Cycle de vie de Fasciolopsis buski Image Image publiée avec la permission de l’Image Library des Centers for Disease Control and Prevention.

Cycle de vie de Heterophyes heterophyes Image Image publiée avec la permission de l’Image Library des Centers for Disease Control and Prevention.

D’ordinaire, les distomatoses intestinales provoquent peu ou pas de symptômes. Toutefois, si l’infection est sévère, la personne peut présenter des douleurs abdominales, une diarrhée et de la fièvre. Parfois, les douves empêchent l’absorption normale des aliments (malabsorption) ou obstruent l’intestin (occlusion intestinale).

Le diagnostic des distomatoses intestinales repose sur la découverte d’œufs ou parfois de douves adultes dans les selles de la personne.

Ces distomatoses sont traitées avec du praziquantel.

Voir également les informations des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (Centres pour le contrôle et la prévention des maladies) sur la fasciolopsiase.