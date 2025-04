Onchocercose

Les symptômes apparaissent quand les microfilaires meurent. Leur mort est responsable d’un prurit intense, qui peut être le seul symptôme. Une éruption cutanée avec des rougeurs peut se développer. Au fil du temps, la peau peut s’épaissir, devenir rugueuse et se rider. Elle peut perdre son élasticité et se dépigmenter en formant des taches inégales. Dans les cas sévères, les personnes peuvent développer de longs plis de peau qui pendent au-dessus de la partie inférieure de l’abdomen et de la partie supérieure des cuisses (« bas-ventre qui pendouille »). Il peut y avoir une inflammation et une hypertrophie des ganglions, y compris ceux de la région génitale. Des nodules renfermant des vers adultes se forment et peuvent être observés ou palpés sous la peau. Généralement, ces nodules ne provoquent aucun symptôme.

La variété des troubles oculaires s’étend de l’atteinte légère (vision trouble) à la cécité totale. Une inflammation apparaît au niveau des yeux qui deviennent rouges. L’exposition à la lumière vive peut provoquer l’apparition d’une douleur. Sans traitement, la cornée devient complètement opaque et des cicatrices peuvent se former, ce qui cause une cécité. Il peut y avoir une atteinte d’autres structures de l’œil, y compris l’iris, la pupille et la rétine. Une inflammation peut se développer au niveau du nerf optique, entraînant sa dégénérescence.

Si des personnes deviennent aveugles, elles peuvent être incapables de travailler et subvenir aux besoins de leur famille, et leur espérance de vie peut être réduite.