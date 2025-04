Filariose lymphatique

Tôt au cours de l’infection, la personne infectée peut présenter des symptômes pendant 4 à 7 jours. Elle peut présenter une fièvre, une hypertrophie (gonflement) des ganglions au niveau de l’aine et des aisselles, et des douleurs au niveau de l’aine et des membres. Du pus peut s’accumuler dans une jambe et diffuser à la surface de la peau, produisant une cicatrice.

Les infections bactériennes de la peau et des tissus sous-cutanés sont plus probables parce que les vers obstruent les vaisseaux lymphatiques, ce qui affaiblit la capacité du système immunitaire à défendre la peau et les tissus adjacents contre les bactéries.

Souvent, les symptômes disparaissent, puis reviennent. Ils sont plus sévères quand la personne est exposée à l’infection pour la première fois.