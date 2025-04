Les mammifères et les poissons mangent parfois des choses contaminées par des œufs de cestodes. Les œufs éclosent et creusent des sillons dans les muscles du mammifère ou du poisson et forment des kystes.

Ténia du bœuf

La plupart du temps, une personne est infestée par des cestodes lorsqu’elle :

Mange de la viande ou du poisson pas suffisamment cuit contenant des kystes de cestodes

Les kystes éclosent et libèrent des vers dans les intestins. Ensuite, les cestodes se fixent à la muqueuse de l’intestin et se développent.

Moins souvent, les personnes mangent des aliments contaminés par des œufs de cestodes. Ensuite, les cestodes peuvent former des kystes dans les muscles. Ils peuvent également former des kystes dans le foie, le cerveau et d’autres organes et rendre très malade.