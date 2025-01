Infections à Haemophilus influenzae

Les Haemophilus influenzae sont des bactéries Gram négatives pouvant provoquer une infection des voies respiratoires, qui peut se propager à d’autres organes.

L’infection est disséminée par les éternuements, la toux ou par contact.

Cette bactérie peut être responsable d’infections de l’oreille moyenne, de sinusite, et d’infections plus graves, notamment méningite et épiglottite, ainsi que d’infections respiratoires.

La confirmation du diagnostic est faite par identification de la bactérie dans un prélèvement de sang ou de tissu infecté.

Les infections sont traitées par des antibiotiques administrés par voie orale ou pour les infections graves, par voie intraveineuse.

Les enfants sont systématiquement vaccinés pour prévenir de façon efficace les infections dues à Haemophilus influenzae de type b.

(Voir aussi Présentation des bactéries.)

Un grand nombre de bactéries du genre Haemophilus résident normalement dans les voies aériennes supérieures des enfants et des adultes mais sont rarement pathogènes. Une espèce est responsable d’une maladie sexuellement transmissible, le chancre mou. D’autres espèces provoquent des infections au niveau des valves cardiaques (endocardite) et plus rarement, des amas de pus (abcès) au niveau du cerveau, des poumons et du foie. L’espèce responsable de la plupart des infections est Haemophilus influenzae.

Haemophilus influenzae peut provoquer des infections chez les enfants et parfois chez des adultes.

Le risque de contracter une infection à Haemophilus influenzae est accru dans les populations suivantes :

Enfants (tout particulièrement les garçons)

Personnes d’origines ethniques noire et amérindienne

Personnes qui assistent ou travaillent dans une crèche ou une garderie

Personnes vivant dans des espaces surpeuplés

Personnes présentant un déficit immunitaire, n’ayant pas de rate ou souffrant de drépanocytose

La dissémination de l’infection se fait par les éternuements, la toux ou le contact avec des personnes infectées.

Un type, Haemophilus influenzae de type b (Hib) est plus susceptible de provoquer des infections graves.

Chez les enfants, Hib peut se propager dans la circulation sanguine (causant une bactériémie) et infecter les articulations, les os, les poumons, la peau du visage et du cou, les yeux, les voies urinaires et d’autres organes.

La bactérie est responsable de 2 infections graves, souvent mortelles :

Méningite (inflammation des couches tissulaires qui recouvrent le cerveau et la moelle épinière [méninges] et de l’espace contenant un liquide situé entre les méninges)

Épiglottite (infection d’une partie du tissu recouvrant le larynx)

Certaines souches sont responsables d’infections au niveau de l’oreille moyenne chez les enfants, des sinus chez les enfants et les adultes, et des poumons chez les adultes, en particulier chez ceux atteints d’une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) ou ceux atteints du VIH/SIDA.

Les symptômes varient en fonction de la partie du corps atteinte.

Diagnostic des infections à H. influenzae Analyses d’un échantillon de sang ou d’autres liquides biologiques

Parfois, examen d’un échantillon de liquide céphalorachidien (obtenu par ponction lombaire) Pour faire le diagnostic, le médecin prélève un échantillon de sang, de pus, ou de tout autre liquide de l’organisme et l’envoie au laboratoire pour qu’il soit mis en culture. Il peut également rechercher des gènes de la bactérie. En présence de symptômes d’une méningite, le médecin fait une ponction lombaire (rachicentèse) pour prélever un échantillon du liquide qui entoure le cerveau et la moelle épinière (liquide céphalorachidien). Le diagnostic est confirmé si la bactérie est identifiée dans le prélèvement. Lorsque la bactérie est identifiée, des analyses peuvent être effectuées pour déterminer les antibiotiques efficaces (un procédé appelé antibiogramme).

Traitement des infections à H. influenzae Antibiotiques Les infections à Haemophilus influenzae sont traitées avec des antibiotiques. Le type d’antibiotique utilisé dépend de la gravité et de la localisation de l’infection et des résultats de l’antibiogramme. Si des enfants ont une infection à Haemophilus influenzae grave, ils sont hospitalisés et sont isolés pour éviter d’exposer d’autres personnes aux gouttelettes infectées dans l’air (cette procédure porte le nom d’isolement respiratoire) pendant 24 heures après le début du traitement antibiotique. Le traitement de la méningite doit être démarré le plus rapidement possible. On administre un antibiotique par voie intraveineuse, généralement la ceftriaxone ou le céfotaxime. Les corticoïdes peuvent permettre de prévenir les lésions cérébrales. L’épiglottite doit être également traitée le plus rapidement possible. Il est parfois nécessaire d’aider les patients à respirer. Une voie respiratoire artificielle, telle qu’un tube respiratoire, peut être installée, ou plus rarement, on peut pratiquer une incision au niveau de la trachée (procédure appelée trachéotomie). Un antibiotique, comme la ceftriaxone, le céfotaxime, ou le céfuroxime, est administré. D’autres infections à Haemophilus influenzae sont traitées par différents antibiotiques administrés par voie orale. Parmi ceux-ci, l’amoxicilline/acide clavulanique, l’azithromycine, les céphalosporines, les fluoroquinolones, l’omadacycline, la léfamuline et la clarithromycine.

Prévention des infections à H. influenzae Les enfants sont vaccinés de manière systématique contre Haemophilus influenzae de type b (voir Calendrier de vaccinations infantiles). Le vaccin Hib a significativement réduit le nombre d’infections à Haemophilus influenzae de type b graves, telles que la méningite, l’épiglottite et la bactériémie. Si, dans l’entourage d’un patient atteint d’une grave infection à Haemophilus influenzae de type b, il y a des enfants de moins de 4 ans qui ne sont pas immunisés ou pas totalement immunisés contre cette bactérie, ces enfants doivent être vaccinés. De même, tous les membres de son entourage, sauf les femmes enceintes, doivent être traités en préventif par la rifampicine (antibiotique). Si 2 enfants ou plus d’une même crèche ou d’une même garderie sont infectés par Haemophilus influenzae de type b au cours d’une période de 60 jours, les adultes et les enfants qui ont été en contact avec eux doivent recevoir un traitement antibiotique.