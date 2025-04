Présentation des infections à rickettsies

Antibiotiques

Les antibiotiques sont généralement commencés sans attendre les résultats des examens. Un traitement précoce des infections à Rickettsia peut prévenir les complications, réduire le risque de mourir et raccourcir le temps de guérison.

Les infections à Rickettsia répondent rapidement à un traitement précoce avec des antibiotiques appelés tétracyclines (de préférence par doxycycline). Ces antibiotiques sont administrés par voie orale (par la bouche) à moins que les patients ne soient gravement atteints. Dans ce cas, les antibiotiques sont administrés par voie intraveineuse.

Bien que certaines tétracyclines prises pendant plus de 10 jours puissent provoquer une coloration des dents chez les enfants de moins de 8 ans, un traitement court (5 à 10 jours) par doxycycline pour la rickettsiose chez les enfants de tous âges est recommandé par l'Académie américaine de pédiatrie (American Academy of Pediatrics) et d'autres experts et peut être utilisé sans provoquer de coloration des dents ou d'affaiblissement de l'émail (voir aussiCenters for Disease Control and Prevention (CDC) : Recherche sur la doxycycline et la coloration des dents).

Après le traitement, l’état de la plupart des patients présentant une infection légère s’améliore en 1 à 2 jours, et la fièvre disparaît généralement en 2 à 3 jours. La durée du traitement, d’au moins une semaine, est prolongée si la fièvre persiste. Lorsque le traitement est entrepris tardivement, l’amélioration est plus lente et la fièvre dure plus longtemps. En l’absence de traitement ou si le traitement est instauré trop tard, le patient peut mourir, en particulier en cas de typhus épidémique, de typhus des broussailles ou de fièvre pourprée des montagnes Rocheuses.

On utilise la ciprofloxacine et d’autres antibiotiques similaires pour traiter la fièvre boutonneuse méditerranéenne mais pas pour traiter habituellement les autres infections à rickettsies ou à bactéries apparentées.