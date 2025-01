Présentation des infections à entérovirus

Les défenses immunitaires de l’organisme bloquent de nombreuses infections à entérovirus, et il y a donc peu ou pas de symptômes. Certaines personnes développent des symptômes respiratoires des voies supérieures ressemblant à un rhume. Quelques personnes développent une pneumonie virale.

Parfois, les entérovirus survivent aux défenses immunitaires et passent dans le sang, ce qui provoque une fièvre, des céphalées, des maux de gorge et parfois des vomissements et une diarrhée. Les personnes désignent souvent ces maladies par le terme « grippe d’été », bien que seule l’infection par le virus de la grippe (qui n’est pas un entérovirus) provoque effectivement la grippe.

Certaines souches d’entérovirus entraînent une éruption cutanée généralisée non prurigineuse ou des ulcérations dans la bouche. Ce type de maladie est de loin l’infection par entérovirus la plus fréquente. Rarement, l’entérovirus évolue à partir de ce stade pour atteindre un organe en particulier. Le virus peut atteindre différents organes et les symptômes et la gravité de la maladie dépendent de l’organe impliqué.