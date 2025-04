Triméthoprime et sulfaméthoxazole

Le triméthoprime est un antibiotique disponible sous forme de médicament unique ou en association avec du sulfaméthoxazole (un sulfamide).

La triméthoprime et l’association de triméthoprime et de sulfaméthoxazole (TMP/SMX) sont efficaces contre de nombreuses bactéries Gram positives et Gram négatives, notamment les bactéries sensibles résistantes aux autres antibiotiques, telles que Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM) et certains protozoaires (Cyclospora et Cystoisospora) et champignons (Pneumocystis). Le fait d’utiliser la triméthoprime et le sulfaméthoxazole ensemble améliore l’efficacité des deux antibiotiques.

Ces antibiotiques agissent en empêchant les bactéries de produire le type d’acide folique nécessaire à leur fonctionnement.

Tableau

(Voir aussi Présentation des antibiotiques.)