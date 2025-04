Cystoisosporose

La prévention consiste à se laver les mains et à prendre des précautions concernant les aliments et l’eau.

Les personnes qui se rendent dans des régions tropicales ou subtropicales où l’infection est endémique doivent éviter de manger des aliments crus, y compris les salades et les légumes, et doivent éviter de consommer l’eau et la glace qui sont potentiellement contaminées. Il est important de se laver les mains avec de l’eau et du savon. La consommation d’eau bouillie est sans danger. Le filtrage de l’eau avec un filtre de 0,1 ou 0,4 micron peut éliminer les kystes de Cystoisospora et les autres parasites, ainsi que les bactéries qui provoquent des maladies. Des recommandations détaillées pour les voyageurs internationaux sont disponibles dans le Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Yellow Book: Food & Water Precautions (Livre jaune des CDC : Précautions relatives à l’alimentation et à l’eau).