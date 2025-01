Traitement de la douleur et de l’inflammation

Les rééducateurs professionnels traitent la douleur et l’inflammation. Ces traitements facilitent les mouvements et permettent aux personnes de mieux participer à la rééducation. Ces traitements sont souvent utilisés avant et après la rééducation par l’exercice et sont des composants du plan de rééducation global. Les techniques utilisées comprennent

Pour les thérapeutes, le choix du traitement par la chaleur (thermothérapie) ou par le froid (cryothérapie) avec la personne traitée est souvent personnel, même si la cryothérapie semble être plus efficace dans la douleur aiguë. Quand on utilise le traitement par la chaleur et le traitement par le froid, il faut prendre soin d’éviter les brûlures et les blessures par le froid.

Traitement par la chaleur La chaleur augmente la circulation sanguine et assouplit le tissu conjonctif. Elle diminue temporairement la raideur articulaire, la douleur et les contractures musculaires. La chaleur peut également aider à réduire l’accumulation de liquide dans les tissus (œdème). Le traitement par la chaleur est utilisé pour réduire la douleur et la raideur chez les personnes présentant une certaine forme d’arthrite, ainsi que pour réduire les spasmes musculaires avec lésions comme les entorses et les foulures. La chaleur peut être appliquée à la surface du corps ou aux tissus profonds. Les compresses chaudes, le rayonnement infrarouge, les bains de paraffine (cire réchauffée) et la balnéothérapie (eau chaude en mouvement) apportent une chaleur superficielle. Il est possible de générer de la chaleur dans les tissus profonds à l’aide d’ondes sonores à haute fréquence (ultrasons). Tableau Types de traitement par la chaleur Tableau

Traitement laser de faible intensité (laser froid) Le traitement laser de faible intensité applique l’énergie lumineuse aux tissus profonds pour traiter des affections telles que les entorses, les foulures, les douleurs cervicales et dorsales, les douleurs à l’épaule et la fibromyalgie. Il ne doit pas être utilisé sur les yeux, sur le site d’un cancer connu, sur un fœtus en développement, sur un stimulateur cardiaque ou un autre dispositif implanté, ou sur la thyroïde. La lumière peut déclencher une convulsion chez les personnes épileptiques photosensibles. Les personnes présentes dans la pièce pendant ce traitement, y compris le patient et les professionnels de santé, doivent porter des lunettes de sécurité appropriées.

Traitement par le froid (cryothérapie) L’application du froid peut aider les tissus engourdis et soulager les contractures musculaires, la douleur due aux blessures, et la douleur ou l’inflammation lombaire d’apparition récente. Le froid peut être appliqué par une vessie de glace, un « cold pack » ou sous forme de liquides (comme le chlorure d’éthyle) qui refroidissent par évaporation. Le thérapeute limite la durée de l’exposition au froid et la quantité de froid appliquée pour éviter d’endommager les tissus et de réduire la température du corps (provoquant une hypothermie). Le froid n’est pas appliqué à des tissus dont la circulation sanguine est réduite (par exemple, lorsque les artères sont rétrécies par une maladie artérielle périphérique).

Électrostimulation Si les muscles ne reçoivent pas l’impulsion nerveuse adéquate (en raison d’une lésion nerveuse périphérique, d’une maladie de la moelle épinière ou d’un accident vasculaire cérébral), ils s’affaiblissent rapidement (atrophie) et deviennent raides et contractés (spastiques). La stimulation électrique par des électrodes placées sur la peau provoque la contraction des muscles, fournissant une forme d’exercice qui aide à prévenir l’atrophie et la spasticité. Une forme de stimulation électrique, dite neurostimulation électrique transcutanée (transcutaneous electrical nerve stimulation, TENS), utilise un faible courant qui ne provoque pas la contraction des muscles. La TENS peut être utile pour la douleur dorsale chronique, la polyarthrite rhumatoïde, l’entorse de la cheville, le zona ou une douleur dans une zone localisée. La TENS se présente sous la forme d’un appareil portatif, fonctionnant avec des piles ; cet appareil produit le courant qui est appliqué par des électrodes placées sur la peau. L’appareil produit une sensation de picotement, qui n’est pas douloureuse. La neurostimulation électrique transcutanée peut être appliquée plusieurs fois par jour sur une durée variant de 20 minutes à quelques heures, en fonction de l’intensité de la douleur. Il est souvent possible d’apprendre aux personnes à utiliser cet appareil d’électrothérapie à domicile. La plupart des personnes tolèrent bien la thérapie, mais toutes ne bénéficient pas d’un soulagement de la douleur. La TENS peut provoquer des troubles du rythme cardiaque (arythmies). Par conséquent, les personnes atteintes d’une maladie cardiaque grave ou porteuses d’un stimulateur cardiaque ne doivent pas l’utiliser. La TENS ne doit pas être appliquée sur les yeux ou à proximité des yeux.

Traction La traction du cou (cervicale) peut être utilisée dans un hôpital, un centre de rééducation ou à domicile pour traiter la cervicalgie chronique due à la dégénérescence des os du cou (spondylose cervicale), un disque fracturé, des lésions liées à un coup du lapin ou un spasme des muscles du cou (torticolis, voir Dystonies focales et segmentaires). La traction est plus efficace lorsque les personnes sont assises que quand elles sont alitées. Un système motorisé est généralement plus efficace. Généralement, la traction est combinée avec d’autres traitements de kinésithérapie, y compris des exercices et des étirements. Bien que les dispositifs de traction cervicale soient disponibles dans les catalogues de vente, les thérapeutes doivent sélectionner le type d’appareil et déterminer le poids à utiliser. Un tel dispositif ne doit pas être utilisé seul. Un membre de la famille doit être présent pour libérer la charge en douceur, ce qui réduit le risque de blessure.

Massage Les massages peuvent soulager la douleur, diminuer l’œdème et aider à relâcher la tension des zones tendues (contractées). Le massage pour le traitement d’une lésion ne doit être effectué que par un masseur agréé. Le massage ne doit pas être utilisé pour traiter des infections ou une inflammation due aux caillots de sang (thrombophlébite). Tableau