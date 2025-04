Rééducation pour d’autres troubles

La polyneuropathie de réanimation est une maladie nerveuse qui provoque une faiblesse généralisée. Elle est plus fréquente chez les personnes en USI (unité de soins intensifs) sous ventilation mécanique. Elle provoque une faiblesse du diaphragme, des membres et des muscles du visage et du dos. Les personnes mettent entre 3 semaines et 6 mois pour s’en remettre. La kinésithérapie et l’ergothérapie peuvent aider les personnes à reprendre des forces. Dans un premier temps, la thérapie aide les personnes à prévenir les escarres, les contractures (lorsque les muscles des bras et des jambes se contractent dans des positions de flexion permanente) et les lésions nerveuses causées par la pression sur un nerf.

Au fur et à mesure que la rééducation progresse, la kinésithérapie et l’ergothérapie aident les personnes à reprendre leurs activités normales et comprennent un entraînement musculaire, un entraînement à la mobilité ou à la marche pour aider les personnes à marcher correctement, et des leçons sur l’utilisation d’orthèses et de dispositifs d’aide appropriés, comme une canne.