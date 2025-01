Généralités sur la rééducation

L’équipe de rééducation ou le thérapeute définit les objectifs à court terme et à long terme pour chaque problème. Par exemple, une personne avec une blessure à la main peut souffrir d’une amplitude de mouvements restreinte et de faiblesse. Les objectifs à court terme peuvent consister à augmenter l’amplitude du mouvement dans une certaine mesure et à augmenter la force de préhension par un certain nombre de kilogrammes. L’objectif à long terme peut être de rejouer du piano. Les objectifs à court terme constituent une cible réaliste, immédiate. Les objectifs à long terme sont établis pour aider la personne à comprendre ce qu’elle peut attendre de la rééducation et à regarder vers l’avenir. La personne est encouragée à atteindre chaque objectif à court terme et l’équipe contrôle soigneusement les progrès réalisés. Les objectifs peuvent être modifiés si les personnes ne souhaitent plus ou sont incapables (financièrement ou autrement) de continuer ou si elles progressent plus lentement ou plus rapidement que prévu.

Dans beaucoup de situations, les objectifs sont d’aider les personnes à marcher de nouveau et de leur permettre d’accomplir les activités quotidiennes nécessaires (comme de s’habiller, faire leur toilette, prendre un bain, se nourrir, faire la cuisine et les courses).

Indépendamment de la sévérité du handicap ou de l’expérience de l’équipe de rééducation, le résultat final de la prise en charge rééducative dépend de la motivation de la personne. Certaines personnes retardent la récupération afin d’attirer l’attention des membres de la famille ou des amis.