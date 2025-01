Directives anticipées

Généralement, les testaments de fin de vie visent à déterminer le moment où les efforts de traitement doivent passer de curatifs et agressifs à des efforts apportant principalement du confort et permettant une mort naturelle. Chacun définit ce moment d’une manière un peu différente en fonction de ses valeurs, ses croyances et ses objectifs. Dans leur testament de fin de vie, certaines personnes donnent principalement des recommandations d’ordre général, tandis que d’autres donnent également des instructions au sujet de traitements particuliers, comme la nutrition et l’hydratation artificielles (alimentation par sonde), la réanimation cardiopulmonaire (RCP) ou la ventilation mécanique.

La situation et les souhaits de chacun sont uniques et complexes. Ainsi, les brefs exemples de testaments de fin de vie inclus ici ne sont fournis que pour illustrer le large éventail de problématiques abordées. Par exemple, pour indiquer une préférence pour un traitement médical agressif complet, le document peut indiquer : « Je veux que ma vie soit prolongée le plus longtemps possible, peu importe mon état, mes chances de récupération, la charge du traitement ou le coût des procédures. » Il convient de noter, toutefois, que le choix de la personne a certaines limites. Par exemple, les professionnels de santé ne sont pas tenus de dispenser des traitements médicalement inappropriés ou clairement inutiles.

Pour prévenir les efforts héroïques visant à prolonger la vie, le document peut stipuler : « Si je suis atteint(e) d’une maladie en phase terminale ou si je suis dans un état végétatif persistant duquel on ne s’attend pas à ce que je récupère, et si le maintien de mes fonctions vitales ne fait que retarder le moment de ma mort, je ne veux pas que ma vie soit prolongée et je ne veux pas que l’on me donne de traitement indispensable à la survie (y compris l’alimentation et l’hydratation artificielles) ou que l’on poursuive ce type de soins ».

D’autres encore peuvent décider différemment. Par exemple, ils pourraient vouloir que le document stipule : « Si je souffre de lésions cérébrales permanentes et graves (par exemple, je peux ouvrir les yeux, mais je ne peux pas parler ou comprendre) et qu’on ne prévoit pas que mon état s’améliore, je ne veux pas que ma vie soit prolongée et je ne veux pas que l’on me donne de traitement indispensable à la survie (y compris l’alimentation et l’hydratation artificielles) ou qu’on poursuive ce type de soins ».

Dans tous les cas où les personnes refusent des soins par le biais d’une directive anticipée, les professionnels de santé sont néanmoins toujours tenus de prendre des mesures pour le confort de la personne, suivant son état.