Prévention chez les personnes âgées

Il est particulièrement important pour les personnes âgées de comprendre ce que les médicaments peuvent faire, car elles sont plus sensibles aux effets secondaires des médicaments. Les facteurs qui peuvent augmenter la susceptibilité incluent des différences liées à l’âge dans la manière dont l’organisme traite (métabolise) et utilise de nombreux médicaments. Ces différences peuvent conduire à des interactions entre les médicaments ou entre les médicaments et les aliments. Ces interactions peuvent ne pas avoir lieu chez des personnes plus jeunes.

Le médecin généraliste, le personnel infirmier praticien et le pharmacien peuvent fournir des informations sur tous les médicaments sur ordonnance et sans ordonnance. La connaissance de la marque et du nom générique de tous les médicaments à prendre, la justification de la prise de chaque médicament, la durée de chaque traitement, et les activités, aliments, boissons et autres médicaments qu’il convient d’éviter lors de la prise d’un médicament peuvent aider les personnes âgées à éviter les problèmes. Les personnes âgées doivent apporter tous leurs médicaments, sur ordonnance et en vente libre, à leurs rendez-vous médicaux afin de pouvoir les passer en revue avec leur médecin.

Les personnes âgées devraient recevoir les vaccins suivants :

Ces vaccins sont importants parce que les personnes âgées sont plus susceptibles de contracter une pneumonie, un tétanos et un zona et parce que la grippe est plus susceptible de conduire à une pneumonie et à d’autres problèmes graves chez les personnes âgées.