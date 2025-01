Choisir l’exercice physique le mieux adapté

Faire du vélo est une bonne activité pour le système cardiovasculaire. Le pédalage renforce les muscles de la cuisse. Le mouvement de pédalage d’un vélo est un mouvement circulaire sans à-coups et sans impact pour les muscles. Un cycliste peut profiter de la variété et des défis de différents paysages et terrains. Cependant, faire du vélo peut être nuisible chez certaines personnes atteintes d’affection du genou, car la force de cisaillement appliquée sur l’articulation du genou est plus importante que dans d’autres activités, comme la marche. Le vélo nécessite de l’équilibre. Certaines personnes ne parviennent pas à se maintenir en équilibre, même sur un vélo d’appartement, et d’autres ne supportent pas l’inconfort de la selle. En outre, le cyclisme en plein air peut impliquer des risques de chutes, d’accidents de voiture, de trafic routier et d’autres dangers de la route.

Avec un vélo d’appartement, la résistance doit être réglée de manière à pouvoir pédaler à une cadence de 60 rotations par minute. En progressant, on pourra augmenter progressivement la résistance et la cadence jusqu’à 90 rotations par minute. Un vélo d’appartement à position allongée est à la fois sûr et confortable, en particulier pour les personnes qui ont une douleur autour du coccyx. Il est doté d’une selle profilée, de sorte que même une personne ayant des limitations fonctionnelles, comme celles causées par un accident vasculaire cérébral, peut s’y asseoir. En outre, si une jambe est paralysée, les cale-pieds peuvent maintenir les deux pieds en place, de sorte que la personne peut pédaler avec une seule jambe. Le vélo d’appartement à position allongée est particulièrement adapté aux personnes âgées qui présentent une faiblesse des muscles de la cuisse. Le renforcement des muscles du haut des jambes permet de se relever plus facilement d’une position accroupie, de se lever d’une chaise sans utiliser les mains ou de monter les escaliers sans se tenir à la rampe.