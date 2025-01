Quand consulter un médecin ?

Lorsque des symptômes ou d’autres problèmes de santé apparaissent entre les visites préventives, les personnes ne savent pas toujours s’ils doivent consulter un médecin. De nombreux symptômes et problèmes peuvent être traités à domicile. Par exemple, la majorité des rhumes ordinaires ne nécessitent pas l’attention d’un médecin ni de traitement antibiotique. Beaucoup de petites coupures ou blessures peuvent être nettoyées avec de l’eau et du savon, puis traitées à l’aide d’une pommade antibiotique et d’un pansement de protection (voir Blessures : traitement de premiers secours).

Les personnes atteintes de certaines maladies doivent consulter un médecin sans tarder quand de nouveaux symptômes apparaissent. Par exemple, si une personne souffrant d’une maladie pulmonaire chronique (comme l’asthme ou une bronchopneumopathie chronique obstructive) commence à éprouver des difficultés à respirer ou si une personne avec un système immunitaire affaibli a de la fièvre, elle doit consulter un médecin sans délai. Le système immunitaire peut être affaibli par le diabète, l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), l’utilisation de la chimiothérapie ou d’autres affections. Les personnes souffrant de troubles chroniques devraient discuter à l’avance avec le médecin des symptômes nouveaux ou modifiés qui devraient inciter à une visite non habituelle.

En cas de doute sur la nécessité de consulter un médecin ou un autre professionnel de la santé, il faut appeler le médecin généraliste pour obtenir des conseils. Certains médecins acceptent de répondre aux questions non urgentes via un portail en ligne ou par courriel. D’autres préfèrent être contactés par téléphone. Les médecins ne peuvent pas donner de recommandations exhaustives sur la nécessité d’une consultation, parce que les symptômes ayant la même cause varient trop et les symptômes ayant des causes différentes se chevauchent trop. Cependant, certains problèmes nécessitent clairement de faire appel à un médecin.