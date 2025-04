Prévention du cancer

Les facteurs liés au mode de vie sont les principaux facteurs de risque modifiables. Les principaux facteurs comprennent l’exposition au tabac, la consommation d’alcool, l’obésité et les infections évitables (les virus de l’hépatite B, l’hépatite C, et du papillome humain).

Il est possible de réduire le risque de certains cancers en modifiant les habitudes alimentaires et l’hygiène de vie. Le degré de réduction du risque dépend du type spécifique de cancer.

Des modifications des habitudes alimentaires réduisent le risque de certains types de cancers :

Une réduction de la consommation d’alcool peut diminuer le risque de cancer affectant la tête et le cou, le foie et l’œsophage.

Une réduction de l’apport en graisses semble réduire le risque de cancers du sein et du côlon.

Le fait de limiter la consommation de viandes transformées et d’augmenter la consommation de céréales complètes, de fruits et de légumes peut réduire le risque de certains types de cancers.

Le mode de cuisson de la viande peut également augmenter le risque de cancer. Lorsque la viande est cuite au barbecue, grillée ou frite, certaines substances chimiques associées au cancer du côlon sont produites. L’utilisation d’autres méthodes de cuisson réduit la formation de ces substances chimiques et peut réduire le risque de cancer du côlon.

Le tabagisme est directement associé à un tiers de l’ensemble des cancers. Ne pas fumer et éviter le tabagisme passif peut réduire grandement le risque de cancer du poumon, du rein, de la vessie, de la tête et du cou, et plusieurs autres types de cancers. Les personnes qui arrêtent de fumer peuvent également réduire leur risque de cancer, et les risques diminuent avec le temps. Les personnes qui évitent de consommer du tabac non fumé (prisé ou mâché) réduisent leur risque de cancer de la bouche et de la langue. Les personnes qui fument ou qui ont fumé au cours des 15 dernières années sont candidats au dépistage du cancer du poumon.

Le surpoids ou l’obésité sont des facteurs de risque de cancer, notamment de cancer du sein, du côlon, de l’endomètre, de l’œsophage, du rein et du pancréas. Les personnes doivent essayer de maintenir un poids sain grâce à un régime alimentaire approprié et la pratique d’exercices physiques. L’activité physique elle-même peut réduire le risque de cancer du sein, de l’endomètre et de la prostate.