Symptômes du cancer

Initialement, un cancer peut saigner légèrement car ses vaisseaux sont fragiles. Ensuite, quand le cancer augmente de volume et envahit les tissus environnants, il peut proliférer dans un vaisseau adjacent et entraîner une hémorragie. Celle-ci peut être discrète et indétectable ou détectable seulement par des examens, comme c’est souvent le cas dans les stades précoces de cancer du côlon. Mais cette hémorragie peut être, notamment en cas de cancers avancés, plus importante, massive, voire mortelle.

Le siège du cancer détermine le site de l’hémorragie. Un cancer qui se développe sur un segment du tube digestif, quel qu’il soit, peut être à l’origine d’une présence de sang dans les selles (méléna [sang noir] ou rectorragies [sang rouge]). Un cancer de l’appareil urinaire peut induire la présence de sang dans les urines (hématurie). D’autres types de cancers peuvent saigner à l’intérieur de l’organisme. Le saignement dans les poumons peut provoquer l’émission de sang lors de la toux (hémoptysie).