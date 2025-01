Diagnostic du cancer

Lorsqu’un cancer est diagnostiqué, la détermination du stade sert à évaluer le développement du cancer par sa localisation, sa taille, sa croissance dans les structures voisines et sa propagation dans d’autres parties de l’organisme. Une personne atteinte de cancer peut parfois être impatiente ou anxieuse, lors des examens de détermination du stade, et souhaiter un démarrage rapide du traitement. Cependant, la détermination du stade permet aux médecins de choisir le traitement le plus efficace et d’établir le pronostic.

La détermination du stade peut faire appel à la scintigraphie ou à d’autres examens d’imagerie, comme la radiographie, la TDM, l’IRM, la scintigraphie osseuse avec matériel radioactif ou la tomographie par émission de positons (TEP). Le choix du ou des examens de détermination du stade dépend du type de cancer. La TDM est utilisée pour mettre en évidence les cancers dans de nombreuses régions de l’organisme, comme le cerveau, les poumons et les organes abdominaux, notamment les glandes surrénales, les ganglions, le foie et la rate. L’IRM est particulièrement utile pour détecter des tumeurs du cerveau, des os et de la moelle épinière.

Des biopsies sont souvent nécessaires pour confirmer la présence d’une tumeur à des fins de détermination du stade et peuvent parfois être pratiquées en même temps que le traitement chirurgical initial d’un cancer. Par exemple, pendant une laparotomie (intervention chirurgicale abdominale) pour l’exérèse d’un cancer du côlon, le chirurgien prélève des ganglions lymphatiques voisins pour contrôler la propagation du cancer. Au cours d’une intervention chirurgicale pour un cancer du sein, le chirurgien pratique une biopsie ou une exérèse des ganglions lymphatiques axillaires (les premiers ganglions où le cancer est susceptible de se propager, également appelés ganglions sentinelles) pour évaluer l’éventuelle propagation du cancer du sein. Des signes de propagation, ainsi que d’autres caractéristiques de la tumeur primitive, permettent de déterminer si un autre traitement est nécessaire.

Lorsque la détermination du stade se base uniquement sur les résultats de la biopsie initiale, l’examen clinique et l’imagerie, le stade est dit clinique. Lorsque le médecin utilise les résultats d’une intervention chirurgicale ou de biopsies complémentaires, le stade est dit pathologique ou chirurgical. Les stades clinique et pathologique (chirurgical) peuvent être différents.

Outre les examens d’imagerie, les médecins réalisent souvent des analyses de sang pour déterminer si le cancer a commencé à toucher le foie, les os ou les reins.