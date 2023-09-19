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Información y recursos de los Manuales MSD sobre la COVID-19

Para ayudar a los profesionales de la salud a mantenerse al día con la información sobre el coronavirus y la pandemia de COVID-19, el Manual está recopilando información actual y fidedigna de recursos fiables de los EE. UU. y de todo el mundo.

Tema de los Manuales MSD:


Propagación global de la COVID-19

Seguimiento de la propagación global de la COVID-19    

Los Manuales han identificado algunas herramientas útiles para ver datos estadísticos relevantes sobre el estado actual de la pandemia de COVID-19.

Enlaces útiles sobre la COVID-19

Enlaces útiles sobre la COVID-19

Muchas organizaciones han puesto a disposición información útil sobre el coronavirus y la pandemia actual de COVID-19. Los Manuales han seleccionado algunos datos que parecen útiles.

 