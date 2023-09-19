Información y recursos de los Manuales MSD sobre la COVID-19
Para ayudar a los profesionales de la salud a mantenerse al día con la información sobre el coronavirus y la pandemia de COVID-19, el Manual está recopilando información actual y fidedigna de recursos fiables de los EE. UU. y de todo el mundo.
- COVID-19
- Vacuna contro la COVID-19
- COVID-19 y lesión renal aguda
- Manifestaciones neuropsiquiátricas relacionadas con COVID
- COVID-19 durante el embarazo
Seguimiento de la propagación global de la COVID-19
Los Manuales han identificado algunas herramientas útiles para ver datos estadísticos relevantes sobre el estado actual de la pandemia de COVID-19.
Enlaces útiles sobre la COVID-19
Muchas organizaciones han puesto a disposición información útil sobre el coronavirus y la pandemia actual de COVID-19. Los Manuales han seleccionado algunos datos que parecen útiles.