Una mujer de 29 años de edad acude al consultorio debido a una pérdida aguda de la visión periódica que dura de 10 a 60 min y, a menudo, es seguida de cefalea. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es el más probable?

Oclusión de la arteria de la retina Migraña ocular Hemorragia del humor vítreo Accidente isquémico transitorio