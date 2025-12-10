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Anemia ferropénica
La deficiencia de hierro es la causa más común de anemia y suele ser secundaria a pérdidas de sangre; la malabsorción, como ocurre en la enfermedad celíaca, es una causa mucho menos frecuente...
Dolor en y alrededor de una articulación individual
Los pacientes pueden referir dolor articular tanto en caso de afección de la articulación misma como de las estructuras circundantes (periarticulares) tales como tendones y bolsas; en ambos...
Cómo hacer una cantotomía lateral
Arteria: corte transversal
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Pérdida aguda de la visión
Una mujer de 29 años de edad acude al consultorio debido a una pérdida aguda de la visión periódica que dura de 10 a 60 min y, a menudo, es seguida de cefalea. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es el más probable?
Envenenamiento con aspirina y otros salicilatos