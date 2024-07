Fracturas de las costillas

Evaluación médica

Se sospecha una fractura de costal cuando una o más costillas presentan dolor a la presión en un punto en particular. A veces el médico puede notar que la costilla está rota al empujar suavemente el área lesionada. No siempre es necesario confirmar que existe una fractura costal con una radiografía debido a que su presencia no cambia la forma como debe tratarse la lesión torácica. No obstante, el médico suele solicitar una radiografía de tórax para detectar problemas graves que pueden acompañar a las fracturas costales, como una contusión pulmonar o un colapso pulmonar. A veces se realizan tomografías computarizadas (TC). No todas las fracturas costales se pueden ver en una radiografía de tórax.