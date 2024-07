Estas medidas son

Modificación de las actividades

Analgésicos

Aplicación de calor o frío en el área del dolor

Ejercicio ligero según lo tolerado

El tratamiento para el dolor lumbar de aparición reciente comienza evitando las actividades que sobrecargan la columna vertebral y producen dolor, como levantar objetos pesados y agacharse. El reposo en cama no acelera la desaparición del dolor, y muchos expertos recomiendan continuar con una actividad ligera. Si para aliviar el dolor intenso es necesario reposo en cama, este no debe prolongarse más de 1 o 2 días. El reposo en cama más prolongado debilita los músculos del tronco y aumenta la rigidez, empeorando así el dolor de espalda y prolongando la recuperación. Las ortesis lumbares y la tracción no son útiles. La tracción puede enlentecer la recuperación.

Para el alivio del dolor generalmente se recomienda paracetamol (acetaminofeno) a menos que exista inflamación. Los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) con o sin receta médica pueden aliviar el dolor y reducir la inflamación. Si el paracetamol (acetaminofeno) o los AINE no proporcionan un alivio suficiente del dolor, algunas veces se prescriben analgésicos opiáceos pero, de ser así, deben usarse solo durante un breve período de tiempo porque su uso prolongado puede aumentar la sensibilidad al dolor, causar efectos secundarios y aumentar el riesgo de aparición de un trastorno por consumo de sustancias.

A veces se utilizan relajantes musculares, como carisoprodol, ciclobenzaprina, diazepam, metaxalona o metocarbamol, para aliviar los espasmos musculares, aunque su utilidad es controvertida. Estos medicamentos no se recomiendan para las personas mayores, que son más propensas a sufrir efectos secundarios como somnolencia y confusión. Los médicos intentan no recetar relajantes musculares a menos que las personas afectadas tengan espasmos musculares visibles y palpables. Si se prescriben, los relajantes musculares no deben utilizarse durante más de 72 horas, excepto en algunas personas con trastornos en los que el dolor se origina en el encéfalo o en la médula espinal (síndrome de dolor central). Por ejemplo, la ciclobenzaprina puede mejorar la calidad del sueño y reducir el dolor en personas con fibromialgia. Algunas veces, los médicos indican a la persona afectada que los tome solo antes de acostarse.

La aplicación de calor o de frío puede ser beneficiosa (véase Tratamiento del dolor y la inflamación). Durante los primeros 2 días después de una lesión suele ser preferible el frío antes que el calor. Las compresas de hielo o de gel no deben aplicarse directamente sobre la piel. Una compresa de hielo o de gel se debe envolver (por ejemplo, en plástico) y se debe colocar después sobre una toalla o un trapo. El hielo se retira a los 20 minutos y se aplica de nuevo otros 20 minutos durante un periodo de 60 a 90 minutos. Este proceso puede repetirse varias veces durante las primeras 24 horas. Se puede aplicar calor, utilizando una almohadilla caliente, durante los mismos periodos de tiempo. Dado que la piel de la espalda puede ser poco sensible al calor, las almohadillas térmicas deben ser utilizadas con precaución para evitar quemaduras. No se debe utilizar una almohadilla caliente al acostarse para evitar el riesgo de dormirse con la almohadilla apoyada sobre la espalda.

Un masaje puede proporcionar un alivio temporal del dolor lumbar. Algunos estudios sugieren que la acupuntura proporciona beneficios similares, pero otros sugieren que aporta poco o ningún beneficio. La manipulación vertebral, realizada por quiroprácticos o por algunos otros médicos (como los médicos osteópatas), también puede proporcionar alivio cuando se combina con un programa de ejercicios. Sin embargo, la manipulación vertebral puede aumentar el riesgo de lesiones adicionales y debe evitarse en personas que sufren artritis inflamatoria, problemas cervicales que causan inestabilidad de las vértebras cervicales o hernia de disco.

Una vez que el dolor ha remitido, la actividad ligera (siguiendo las recomendaciones de un médico o de un fisioterapeuta) puede acelerar la curación y la recuperación. En algunos casos, un ciclo de tratamiento completo con un fisioterapeuta puede ser eficaz. Para evitar que el dolor lumbar se vuelva crónico o recurrente, se suelen recomendar ejercicios específicos para fortalecer y estirar la musculatura vertebral y abdominal.

Es recomendable dormir en una postura cómoda sobre un colchón mediano. Si se duerme boca arriba se puede colocar una almohada debajo de las rodillas. Si se duerme de lado se debe utilizar una almohada para apoyar la cabeza en una posición neutra (ni inclinada hacia la cama ni hacia el techo). Se debe colocar otra almohada entre las rodillas manteniendo las caderas y rodillas ligeramente flexionadas si hacerlo alivia el dolor de espalda. Las personas afectadas pueden seguir durmiendo boca abajo si se sienten cómodas haciéndolo.

Posiciones para dormir en caso de dolor de espalda Imagen

Se deben continuar o iniciar otras medidas preventivas (mantener una buena postura, levantar los objetos de forma adecuada). Como resultado de estas medidas, la mayoría de los episodios de dolor lumbar se resuelven en un periodo de tiempo que va desde varios días a 2 semanas. Con independencia del tratamiento, del 80 al 90% de estos episodios se resuelve en unas 6 semanas.