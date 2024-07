Consumo de drogas inyectables

Bacterias y virus: la inyección de drogas con agujas no estériles, sobre todo con agujas que han sido utilizadas por otras personas, puede implicar la introducción de bacterias y virus en el organismo. Como resultado, pueden desarrollarse abscesos cercanos al área de inyección o bien transportarse bacterias y virus a través del torrente sanguíneo hasta otras partes del organismo, como los pulmones, el corazón, el cerebro, el hígado o los huesos, causando infecciones. La infección de las válvulas cardíacas (endocarditis) es una consecuencia frecuente y grave de la inyección de drogas contaminadas con bacterias o por el uso de agujas no estériles. Los consumidores de drogas inyectables pueden desarrollar botulismo e infección por tétanos a través del lugar de la inyección. El hecho de compartir agujas puede conllevar la transmisión de infecciones graves, como la hepatitis B y C y el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).