Para la diverticulitis leve, reposo

Para la diverticulitis grave, nada de alimentos o líquidos por vía oral y antibióticos

En ciertas ocasiones, intervención quirúrgica

La diverticulitis leve se puede tratar en casa con reposo. Los síntomas de diverticulitis generalmente disminuyen con rapidez. No hay restricciones de dieta para las personas que tienen diverticulitis leve.

La diverticulitis grave requiere un tratamiento diferente Las personas con síntomas graves (como dolor abdominal, fiebre por encima de 38,3° C y otros signos de infección grave o complicaciones) son hospitalizadas. En el hospital, se les administran líquidos y antibióticos por vía intravenosa, guardan reposo en cama y no consumen nada por vía oral hasta la desaparición de los síntomas. Las personas permanecen en el hospital hasta que sus síntomas desaparecen. A continuación, pueden comer alimentos blandos. Una vez el episodio terminado, las personas pueden comer alimentos ricos en fibra. Para disminuir el riesgo de reaparición, se deben evitar los fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINE).

Al cabo de 1 a 3 meses, la persona afectada se somete a una colonoscopia para examinar el colon.

Para algunas personas, incluidas las que tienen pequeños abscesos, el descanso y, a veces, los antibióticos son todo lo que se necesita para tratar la diverticulitis grave.

Drenaje para los abscesos Los abscesos más grandes y los abscesos que no desaparecen solo con antibióticos o que empeoran se drenan con una aguja introducida a través de la piel y guiada por una TC o una ecografía endoscópica. Si el drenaje ayuda, las personas permanecen en el hospital hasta que los síntomas hayan remitido y se haya podido reanudar una dieta blanda. Si el drenaje no ayuda, puede requerirse cirugía.