Placa roja debida a psoriasis Imagen Imagen proporcionada por Thomas Habif, MD.

Psoriasis en placas Imagen Imagen cortesía de Karen McKoy, MD.

La psoriasis en placas, el tipo de psoriasis más frecuente, suele comenzar con una o más placas pequeñas, rojizas, brillantes y con aspecto plateado en el cuero cabelludo, los codos, las rodillas, la espalda o las nalgas. También afecta a las cejas, las axilas, el ombligo, la piel alrededor del ano y el surco interglúteo donde las nalgas se unen a la parte baja de la espalda. Muchas personas con psoriasis también pueden tener las uñas deformadas, gruesas y picadas.

Psoriasis ungueal con picaduras y alteración de la coloración Ocultar los detalles Esta foto muestra hendiduras y zonas de color amarillo-parduzco (denominadas manchas aceitosas) en un paciente con psoriasis. © Springer Science + Business Media

Las primeras placas desaparecen al cabo de unos meses o permanecen, y algunas veces se unen hasta formar placas grandes. Algunas personas no llegan a tener más de una o dos placas pequeñas, y en otros las placas cubren grandes zonas de la superficie corporal. Las placas gruesas o en las palmas de las manos, las plantas de los pies o los pliegues de la piel de los genitales tienen mayor probabilidad de producir picor o dolor, aunque también es frecuente que no haya síntomas. Aunque las placas no causan malestar físico extremo, son muy evidentes y a menudo resultan embarazosas para los afectados. La angustia psicológica causada por la psoriasis puede ser importante.

La psoriasis dura toda la vida, pero puede manifestarse de forma intermitente. Los síntomas de la psoriasis a menudo disminuyen durante el verano, cuando la piel se expone a la luz solar. En algunos casos pueden pasar varios años entre dos episodios.

Artritis psoriásica de los dedos Ocultar los detalles Esta foto muestra placas rojas y escamosas características de la artritis psoriásica. Las uñas están amarillentas y su textura ha cambiado. DR. HAROUT TANIELIAN/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Alrededor del 5 al 30% de las personas con psoriasis desarrollan artritis (artritis psoriásica). La artritis psoriásica causa dolor articular e hinchazón.

Brotes A veces la psoriasis empeora repentinamente sin razón aparente o como resultado de una variedad de circunstancias. Estas reagudizaciones se deben a menudo a factores que irritan la piel, como lesiones de poca importancia y quemaduras solares importantes. A veces los brotes aparecen después de alguna infección, como un resfriado o una faringoamigdalitis estreptocócica. Los brotes repentinos son más habituales durante el invierno, después de beber alcohol y de vivir situaciones de estrés. Muchos medicamentos, como los fármacos antimaláricos (antipalúdicos), el litio, los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (IECA), la terbinafina, el interferón alfa, los betabloqueantes y los inhibidores del factor de necrosis tumoral, también pueden hacer brotar la psoriasis. Los brotes son más frecuentes en las personas obesas, con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y en fumadores.