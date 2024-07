Dietoterapia o terapia nutricional

La dieta paleo consiste en tipos de alimentos supuestamente consumidos en el pasado remoto durante el Paleolítico (Edad de Piedra), cuando la comida se cazaba o se recolectaba. Es decir, consiste en alimentos procedentes de animales salvajes y plantas silvestres. Por lo tanto, la dieta consiste en lo siguiente:

Ingerir más proteínas

Ingerir menos carbohidratos y, al ingerirlos, comer principalmente frutas y verduras frescas sin almidón

Consumir más fibra

Ingerir con frecuencia más grasas, principalmente monoinsaturadas y poliinsaturadas

Se evitan los alimentos que se cree que no estaban disponibles durante la era Paleolítica (como productos lácteos, granos, legumbres, aceites procesados, azúcar refinado, sal y café). Los defensores afirman que las personas no pueden procesar (metabolizar) muchos de estos alimentos. Sin embargo, el conocimiento de lo que se comía en la era Paleolítica es limitado y algunas pruebas científicas sugieren que, en la era Paleolítica, la dieta no era tan limitada como en la moderna dieta paleo.

Los defensores de la dieta paleo afirman que reduce el riesgo de cardiopatía coronaria, diabetes tipo 2 y muchas enfermedades crónicas. También afirman que promueve la pérdida de peso, mejora el rendimiento atlético, mejora el sueño y mejora la funcionalidad intelectual. Sin embargo, las pruebas científicas de que esta dieta tenga alguno de estos efectos siguen siendo contradictorias.

Los riesgos de la dieta paleo incluyen la ingesta inadecuada de ciertos nutrientes (debida a la disminución del consumo de granos integrales y productos lácteos) y, posiblemente, un mayor riesgo de arteriopatía coronaria (debida al aumento en el consumo de grasas y proteínas).