Desarrollo psicosocial en adolescentes

Los conflictos entre padres y adolescentes son frecuentes. En estas situaciones, el control puede ser el tema central. Los adolescentes quieren sentir que pueden tomar decisiones sobre sus vidas o contribuir a ellas, y los padres tienen miedo de permitir que sus hijos tomen malas decisiones. En estas situaciones, todos se benefician de que los padres seleccionen los frentes concentrando sus esfuerzos en las acciones de los adolescentes (como asistir a la escuela y cumplir con las tareas domésticas) más que en sus manifestaciones (como su atuendo, su peinado o su entretenimiento preferido).

Existen 4 estilos principales de crianza:

Autoritario

Autoritario

Permisivo

Sin implicación

El estilo parental basado en la confianza favorece que los niños participen en la configuración de expectativas y el establecimiento de reglas familiares. Este estilo de crianza es más probable que promueva comportamientos maduros porque implica establecer límites, lo cual es importante para el desarrollo saludable del adolescente.

Cuando la intervención parental se basa en la autoridad, los padres utilizan un sistema de concesiones gradual, en el que al principio se da a los adolescentes pequeñas parcelas de responsabilidad como cuidar de una mascota, hacer labores domésticas, comprar su propia ropa, decorar su cuarto o gestionar su paga. Si los adolescentes gestionan una responsabilidad o un privilegio de forma apropiada durante un periodo de tiempo, se les conceden más responsabilidades y más privilegios como por ejemplo salir con amigos sin supervisión paterna o conducir. Por el contrario, una actuación poco juiciosa o irresponsable conlleva la pérdida de concesiones. Cada nueva concesión requiere una vigilancia estrecha por parte de los padres para asegurarse de que los adolescentes cumplen con las reglas previamente pactadas.

La crianza autoritaria se define por la falta de flexibilidad. Los padres establecen reglas que se espera que los niños obedezcan y toman decisiones con un aporte mínimo de sus hijos. Hay poca flexibilidad para la negociación y la comunicación es unidireccional, es decir, los padres no escuchan a sus hijos.

La crianza permisiva se define por cierta flexibilidad pero menos expectativas, y los padres establecen pocos límites. Aunque este estilo de crianza puede llevar a los niños a aprender a explorar y asumir más riesgos, también puede llevar a los niños a desarrollar hábitos negativos porque los padres permisivos no proporcionan mucha orientación.

La crianza sin implicación se define por el alto grado de flexibilidad. Aunque los padres no implicados pueden asegurarse de que los niños tienen cubiertas sus necesidades básicas (por ejemplo, comida, vivienda y ropa), en otras cuestiones no se implican tanto. Hay muchas razones por las cuales los padres no están implicados y en algunos casos se debe a que dedican la mayor parte de su tiempo a la obtención de recursos financieros para la familia.