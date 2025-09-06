Reparación quirúrgica de los defectos cardíacos

Terapia con hormona de crecimiento

Terapia con estrógenos

Pruebas y evaluaciones regulares para otros problemas

No hay ninguna cura para el síndrome de Turner. Sin embargo, algunos de los síntomas y problemas específicos causados por el síndrome se pueden tratar.

La coartación de la aorta se repara por lo general de forma quirúrgica. Los médicos evalúan y en su caso reparan otros defectos cardíacos, según sea necesario.

El linfedema se puede controlar con medias de compresión y otras técnicas como el masaje para reducir la acumulación de líquido y mejorar la circulación.

El tratamiento con hormona del crecimiento puede estimular el desarrollo. Una vez obtenido un crecimiento satisfactorio, se interrumpe generalmente el tratamiento con hormona de crecimiento. Por lo general, se necesita tratamiento con la hormona femenina estrógeno para iniciar la pubertad. Generalmente se administra a la edad de 12 a 13 años. Algunos médicos pueden administrar a las niñas tanto hormona de crecimiento como estrógeno al mismo tiempo. Una vez que las niñas han superado la pubertad, se les administran píldoras anticonceptivas que contienen estrógeno más progesterona. Estos medicamentos ayudan a las niñas a mantener sus características sexuales femeninas. La terapia con estrógeno ayuda a que los huesos se vuelvan densos y a que el esqueleto se desarrolle adecuadamente; también puede mejorar la capacidad de la niña para planificar tareas, prestar atención y evaluar relaciones visuales y espaciales. al mismo tiempo. Una vez que las niñas han superado la pubertad, se les administran píldoras anticonceptivas que contienen estrógeno más progesterona. Estos medicamentos ayudan a las niñas a mantener sus características sexuales femeninas. La terapia con estrógeno ayuda a que los huesos se vuelvan densos y a que el esqueleto se desarrolle adecuadamente; también puede mejorar la capacidad de la niña para planificar tareas, prestar atención y evaluar relaciones visuales y espaciales.

Algunas niñas con síndrome de Turner comienzan la pubertad normalmente sin terapia de estrógeno, pero esto es más frecuente en las niñas con síndrome de Turner mosaico. Las niñas con síndrome de Turner mosaico tienen una mezcla de dos o más tipos de células. Algunas de las células contienen dos o más cromosomas X y otras contienen un único cromosoma X. Las personas con síndrome de Turner en mosaico pueden quedarse embarazadas y deben usar anticonceptivos si son sexualmente activas y quieren evitar el embarazo. La fertilidad puede ser limitada, por lo que si desean quedarse embarazadas, por lo general requieren intervenciones alternativas de fertilidad.

Las niñas con síndrome de Turner deben someterse a evaluaciones periódicas para detectar problemas originados por este trastorno. Entre las evaluaciones, se incluyen:

Examenes cardiacos

Análisis de sangre para medir el colesterol y mediciones de la presión arterial

Pruebas de función renal

Examen de audición

Evaluaciones óseas (para luxaciones de cadera y escoliosis)

Exploraciones oculares realizadas por un oftalmólogo pediátrico.

Pruebas de función tiroidea

Pruebas para la detección de la enfermedad celíaca

Análisis de sangre para determinar si existe intolerancia a la glucosa (azúcar) (comenzando a los 10 años de edad)

Medición del crecimiento y pruebas para el desarrollo sexual

Las personas con síndrome de Turner también deben recibir asesoramiento genético para ellas mismas y su familia, apoyo social y apoyo educativo.