La vacuna contra la hepatitis B se administra en una serie de dos o tres inyecciones intramusculares. Sin embargo, si las personas que han sido vacunadas se exponen al virus, el médico mide su nivel de anticuerpos contra la hepatitis B. Si la cantidad de dichos anticuerpos es baja, es posible que se necesite administrar otra dosis de vacuna.

Como parte del calendario infantil de vacunación, a todos los niños se les administran habitualmente tres dosis: al nacer, entre 1 y 2 meses de edad y entre 6 y 18 meses de edad. Los lactantes que no recibieron una dosis al nacer deben comenzar la serie tan pronto como sea posible. (Véase CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age).

También se dispone de una vacuna que combina las vacunas contra la hepatitis A y la hepatitis B. Esta vacuna se administra mediante una serie de tres o cuatro dosis a personas mayores de 18 años.

La vacuna contra la hepatitis B se recomienda para todas las personas de 59 años de edad como máximo que no hayan sido vacunadas previamente.

La vacuna también se recomienda para todos los adultos no vacunados de 60 años de edad y mayores que tienen factores de riesgo para la hepatitis B, como los siguientes:

Personas que trabajan en profesiones donde pueden estar expuestas a sangre u otros líquidos corporales potencialmente infecciosos, como trabajadores sanitarios, de custodia o de seguridad pública

Personas que viajan a zonas donde la infección es común

Personas con un trastorno hepático crónico (como hepatitis C, cirrosis, enfermedad del hígado graso, enfermedad hepática relacionada con el alcohol y hepatitis autoinmunitaria) o que presentan concentraciones elevadas de ciertas enzimas hepáticas en la sangre

Las personas con insuficiencia renal, que necesitan diálisis

Quienes se inyectan drogas

Personas que han tenido más de una pareja sexual durante los últimos 6 meses

Personas que necesitan ser evaluadas o tratadas por una infección de transmisión sexual

Hombres que mantienen relaciones homosexuales

Las parejas sexuales y las personas con quienes conviva un portador de la hepatitis B

Las personas con infección por VIH

Las personas que trabajan o reciben atención en lugares donde hay personas con alto riesgo de hepatitis B (como lugares donde se trata a las personas con infecciones de transmisión sexual y lugares donde se prestan servicios de tratamiento y prevención del abuso de drogas, servicios para consumidores de drogas inyectables y servicios para hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres; centros de hemodiálisis, instituciones para personas con discapacidades del desarrollo, centros correccionales y centros de pruebas y tratamiento del VIH)

La vacuna contra la hepatitis B también se puede administrar a adultos de 60 años de edad o mayores que no tienen factores de riesgo pero desean protección contra la hepatitis B. En el caso de personas con diabetes de 60 años o más, la decisión de recibir la vacuna HepB debe tomarse mediante la toma de decisiones clínicas compartidas en base a las conversaciones con su profesional de la salud.

Si la persona sufre una enfermedad temporal, los médicos generalmente esperan para administrar la vacuna hasta que la enfermedad se resuelva (véase también CDC: Who Should NOT Get Vaccinated With These Vaccines? [CDC: ¿Quiénes NO deben vacunarse con estas vacunas?]).